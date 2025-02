Thunderbolts* O significado do asterisco finalmente explicou

Com Bom céus* Estabelecido para alcançar cinemas em alguns meses, os fãs finalmente têm uma explicação sobre O significado do asterisco No título do filme. A adição ocorreu logo após o início do projeto, mas permaneceu um ato de discussão ativa devido à falta de informações sobre sua importância. No entanto, um pôster internacional lançado recentemente para o filme finalmente deu aos entusiastas do MCU uma idéia do que o símbolo em forma de estrela poderia denotar.

É isso que o asterisco significa no título de Thunderbolts

Um dos pôsteres do Thunderbolts* lançado no Super Bowl 2025 finalmente fornece um significado oficial para o asterisco incluído no título do filme. Trabalhando como uma marca de referência para uma anotação, o símbolo aponta para “*Vingadores não estão disponíveis”.

Ele Pôster necessário Também mostra os diferentes membros da equipe anti -herói estacionados nas várias pernas de um asterisco expandido que constitui o pano de fundo. É a primeira vez que a Marvel Studios fornece qualquer tipo de significado oficial ao asterisco, curiosamente adicionado no final do título de Thunderbolts*.

Veja o último pôster de Thunderbolts* Em seguida:

Curiosamente, Kevin Feige evitou anteriormente a pergunta sobre a relevância do símbolo durante sua aparição nos cinemas da Comic-Con San Diego 2024.

Isso levou os fãs a acreditar que a marca poderia conter um spoiler de filme. Muitos teorizaram que a inclusão do asterisco poderia denotar que o título de Thunderbolts* para a equipe, incluindo o soldado de inverno de Sebastian Stan, o Belova Yee de Florence Pugh e a rede Guardian de David Harbor, entre outros, não poderia ser permanente nome para o grupo. Em vez disso, o título pode passar por Dark Avengers após os eventos do filme, como visto nas páginas da Marvel Comics.

Dito isto, o verdadeiro significado do asterisco deve ser revelado quando o filme for lançado nos cinemas. A Marvel’s Thunderbolts* está atualmente a caminho de chegar a telas grandes em 2 de maio de 2025.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.