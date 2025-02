Thunderbolts* O trailer do Super Bowl vê os personagens mais mortais da Marvel.

Um novo trailer do Super Bowl para a Marvel Studios ‘ Bom céus* Foi lançado.

Thunderbolts* é um novo filme de super -herói da Marvel que será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em maio que ocorreu. Dirigido por Jake Schreier, será o filme final da Fase Cinco do MCU.

Confira o novo trailer do Super Bowl Thunderbolts* (veja mais reboques e clipes):

O que sabemos sobre Thunderbolts*?

Thunderbolts* verá os anti -héricos de todo o MCU forçados a trabalhar um com o outro quando o governo dos EUA se juntar quando eles ingressarem.

O elenco do filme inclui Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes, David Harbor como Alexei Shostakov/Red Guardian, Wyatt Russell como John Walker/Agente dos EUA, Olga Kurylenko como Antonia Dreykov/Taskmaster, Hannah John John Starr/Ghost, Lewis Pullman como Bob e Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine.

Geraldine Viswanathan também aparecerá como um personagem chamado Mel no filme, enquanto Wendell Edward Pierce foi usado para desempenhar um papel desencadeado. Além disso, Laurence Fishburne e Rachel Weisz também devem repetir seus respectivos papéis, como Bill Foster e Melina Vostokoff, do Homem-Formiga e da Wasp (2018) e Black Widow (2021).

O roteiro de Thunderbolts* vem de Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo. A filmografia passada de Schreier inclui Robot & Frank de 2012 e Paper Towns de 2015, enquanto também dirigiu uma série de episódios da primeira temporada da Netflix Beef.

O motivo do asterisco no título do filme ainda está claro neste momento; No entanto, Kevin Feige declarou anteriormente que está lá por um motivo e que fará sentido depois que o filme foi lançado.

Thunderbolts* será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 2 de maio de 2025.

Antes disso, a Marvel lançará o Capitão América: Brave Novo Mundo nos cinemas dos Estados Unidos em 14 de fevereiro de 2025. Logo após Thunderbolts*, o Quarteto Fantástico: os primeiros passos chegam em 25 de julho de 2025.