Thune prepara votação para confirmar Hegseth antes do final da semana

O líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), lançou procedimentos para confirmar o candidato ao secretário de defesa, Pete Hegseth, antes do fim de semana.

Os republicanos do Senado estão agindo rapidamente na nomeação de Hegseth, apesar de uma declaração de sua ex-cunhada obtida pelos democratas do Senado que o acusa de ter um problema com álcool e de abusar de sua ex-esposa Samantha Hegseth.

Samantha Hegseth emitiu uma declaração à NBC News negando que tenha havido “abuso físico” em seu casamento.

Thune apresentou na terça-feira uma moção para encerrar o debate sobre a nomeação de Pete Hegseth, que foi eliminada do Comitê de Serviços Armados do Senado por 14 votos a 13, poucas horas depois de o presidente Trump tomar posse.

Isso significa que o Senado votará para avançar a nomeação de Hegseth na quinta-feira, marcando uma votação final para sexta-feira e possivelmente na manhã de sábado.

O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker (R-Miss.), Disse aos repórteres que os republicanos estão dispostos a trabalhar durante o fim de semana para confirmá-lo.

“O próximo seria fechar, e isso seria na tarde de quinta-feira”, disse Wicker aos repórteres.

Wicker rejeitou a declaração alegando que Samantha Hegseth uma vez se escondeu do indicado em seu armário porque temia por sua segurança.

“Não revisei o documento. Minha reação é que tenho sérias dúvidas sobre a substância”, disse Wicker aos repórteres.

Wicker apontou para a declaração de Samantha Hegseth negando que tenha havido qualquer abuso físico no relacionamento.

“Acho que a indicação irá adiante e a próxima votação será na quinta-feira”, disse ele.

Ele disse que os democratas poderiam adiar a votação final sobre Hegseth até “tarde da noite de sexta-feira”.

O senador Lindsey Graham (R.S.C.), um proeminente republicano que vota em questões de segurança nacional, rejeitou a última alegação.

“Eu ouvi o que a esposa dele disse. Isso não aconteceu. “Estou cansado de ver essas coisas serem abandonadas no último minuto”, disse Graham.



“Tem a pessoa que nega ter sido abusada fisicamente. “Isso é tudo para mim”, disse ele.

Quando questionado sobre as alegações juramentadas da ex-cunhada de Hegseth de que a indicada bebia excessivamente com frequência, Graham rejeitou a pergunta: “Não, estou bem”.

Ele reiterou que votaria em Hegseth.

Os democratas disseram que a declaração é a mais recente evidência de que Hegseth não está apto para liderar o Pentágono.

“Estas observações em primeira mão são muito significativas e credíveis e espero que convençam os meus colegas republicanos de que Hegseth não é adequado para ser secretário da Defesa”, disse o senador Richard Blumenthal (D-Conn.), membro do painel das Forças Armadas do Senado dos EUA. .

“Não há dúvida de que Pete Hegseth não está qualificado nem preparado para ser Secretário de Defesa. “A declaração acrescenta peso adicional a um caso já esmagador contra ele”, acrescentou.

Os senadores seguirão para Hegseth na quinta-feira, depois de votarem para confirmar o ex-deputado John Ratcliffe (R-Texas) como diretor da CIA naquele dia.

Os republicanos tentaram confirmar Ratcliffe para o cargo na noite de terça-feira, encontrando resistência do senador Chris Murphy (D-Conn.).

“Só acho que deveríamos ter um debate completo sobre Ratcliffe. “Muitos de nós temos reservas reais sobre alguém com um histórico de politização da inteligência, como se exigíssemos um debate completo sobre a maioria dos nomeados para o Gabinete e sub-Gabinete de Biden”, disse Murphy ao The Hill.

“Acho bastante significativo que os republicanos tenham bloqueado centenas de indicados de segurança nacional de Biden e agora estejam reclamando quando simplesmente pedimos dois dias de debate sobre um dos membros mais importantes da equipe de segurança nacional de Trump”, disse ele.

Thune disse na noite de terça-feira que agora espera que a próxima votação processual sobre Hegseth seja realizada na quinta-feira e uma votação final na sexta à noite ou “possivelmente” na manhã de sábado.

Fonte