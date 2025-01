O ex -governador do sul Dakota Kristi Noem foi confirmado como chefe do Ministério da Segurança Interna dos EUA após a votação do Senado no sábado. Em 59 a 34 votos, ele viu um duplo apoio a Noem, que o presidente Donald Trump nomeou logo após sua vitória em novembro nas eleições presidenciais.

Após sua inauguração na semana passada, Trump assinou uma série de ordens executivas destinadas a fortalecer a segurança da fronteira, incluindo a proclamação da emergência nacional na fronteira do US-MEXICO e o fim da nacionalidade automática de nascimento para crianças nascidas de pais que não são residentes permanentes legais dos EUA.

Trump elogiou Noema mais cedo “Muito forte” O pano de fundo da segurança da fronteira, citando seu registro como governador da Dakota do Sul como uma das principais razões para sua nomeação.

Durante a audiência na confirmação do Senado, Noem enfatizou seu compromisso em garantir a fronteira do US-México e resolver os desafios da imigração.

“Precisamos fornecer nossos limites do comércio ilegal e da imigração … a retirada de estrangeiros criminosos de nossas ruas e fora do país nos ajudará a ser mais seguros” “” Ela disse aos legisladores.

Noem acrescentou que sua experiência com o governador de Dakota do Sul a preparou para agir com muitos cuidados da segurança nacional, incluindo a crise nas fronteiras e o mexico sad de castrófico natural.













Ela também disse que sua atitude está alinhada com a campanha de Trump promete tomar medidas decisivas sobre a imigração ilegal. Após sua confirmação, Noem se comprometeu com prioridade para determinar o que ela chamou de América “Sistema de imigração quebrada.”

O jogador de 52 anos, que governa o Dakoto do Sul desde 2019, construiu uma reputação de uma dura vantagem da segurança da fronteira. Embora eles tenham considerado um parceiro em potencial para Trump, sua carreira política enfrentou uma breve controvérsia depois que as memórias foram liberadas, não retornando, na qual ela admitiu ter matado seu cachorro de 14 meses.

Como chefe do Departamento de Segurança Interna, Noem supervisionará áreas como imigração, execução aduaneira, gerenciamento de emergências e serviços de segurança. Ela é a quarta membro do governo Trump que recebeu a aprovação do Senado, seguindo Peteo Hegseth como Ministro da Defesa, Marco Rubio como Secretário de Estado e John Ratcliffe como diretora da CIA.