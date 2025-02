Washington DC, vivo – Tiktok ainda está preso. A curta plataforma de vídeo da China ainda não a comprou oficialmente nos Estados Unidos (EUA).

De fato, a aplicação da tecnologia de bytedance foi salva pelo presidente Donald Trump por meio de ordens executivas para que ele possa operar na terra do tio Sam.

As últimas notícias dizem que o consórcio dos investidores dos EUA planeja adquirir o Tiktok.

Dirigido pelo melhor YouTuber de Mrbeast, o grupo levantou mais de US $ 20 bilhões para a oferta, conforme relatado por Jesse Tensley, tecnologia e fundador do Employer.com, citado como Areia GSMDomingo, 2 de fevereiro de 2025.

Tensley também confirmou que o consórcio havia recrutado dois outros investidores famosos, a saber, David Baszucki, um dos fundadores e CEO da Roblox, e Nathan McCauley, um dos fundadores e CEO da Digital Anchorage.

Mesmo assim, o MRBEAST CS não apenas comprará seriamente o Tiktok. Dizem que o Project Liberty, uma associação importante que envolve os proprietários do Dodgers Frank McCourt e Kevin O’Leary, do Shark Tank, oferece uma oferta mais alta, que é de US $ 25 bilhões.

Outra oferta abundante, através de Elon Musk e Microsoft, também participou da discussão para adquirir Tiktok nos Estados Unidos.

No entanto, embora existam muitos compradores em potencial, a Bytedance Technology ainda não comentou a possibilidade de um acordo e confirma constantemente que a separação de sua empresa não ocorrerá.