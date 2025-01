TikTok bloqueia acesso aos EUA e espera por Trump

O TikTok cortou o acesso a seus usuários nos EUA pouco antes de a proibição nacional do aplicativo entrar em vigor, com o presidente eleito Donald Trump, que prometeu uma prorrogação de 90 dias, incapaz de agir até a inauguração planejada para amanhã.

“Foi aprovada uma lei nos Estados Unidos que proíbe o TikTok”, diz a mensagem exibida aos usuários que tentam usar o aplicativo. “Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. Temos sorte que o presidente Trump indicou que trabalhará conosco para encontrar uma solução para restaurar o TikTok assim que ele assumir o cargo. Fique ligado!”

Após meses de disputas jurídicas, o Supremo Tribunal dos EUA manteve na sexta-feira uma lei que proibiria a popular plataforma de partilha de vídeos em nome da segurança nacional, a menos que os seus proprietários chineses concordassem em vendê-la a compradores não chineses até domingo.

Os fãs do TikTok incluem Trump, que deu crédito ao aplicativo por ajudá-lo a se conectar com os eleitores mais jovens, ajudando-o a vencer as eleições em novembro.

Depois de discutir o TikTok com o presidente chinês Xi Jinping, Trump disse que poderia ativar a extensão de 90 dias assim que assumir o cargo. “Acho que essa seria definitivamente uma opção que consideraríamos.

Uma prorrogação de 90 dias é algo que provavelmente será feito porque é apropriado”, disse ele, explicando que provavelmente a anunciaria na segunda-feira. A lei permite uma prorrogação de 90 dias se a Casa Branca demonstrar progresso em direção a um acordo viável. , mas o proprietário do TikTok, ByteDance, negou categoricamente qualquer venda.

A administração do presidente cessante, Joe Biden, disse que deixaria o assunto para Trump. Após a derrota judicial, o CEO da TikTok, Shou Chew, procurou Trump, agradecendo-lhe por seu “compromisso de trabalhar conosco para encontrar uma solução”. Trump “realmente entende a nossa plataforma”, acrescentou. Chew também deverá comparecer à posse de Trump amanhã.

A lei exige que a Apple e o Google removam o TikTok de suas lojas de aplicativos, bloqueando novos downloads. As empresas podem enfrentar multas de até US$ 5.000 para cada usuário que acessar o aplicativo. A Oracle, que hospeda os servidores do TikTok, também teria a obrigação legal de fazer cumprir a proibição.

Uma oferta pública de aquisição de última hora foi apresentada no sábado pela start-up altamente valorizada Perplexity AI, que se ofereceu para se fundir com a subsidiária norte-americana da TikTok.

Tal acordo poderia permitir à controladora da ByteDance uma possível solução sem vender o aplicativo imediatamente. O plano criaria uma nova joint venture combinando os negócios norte-americanos da TikTok e da Perplexity AI, apoiada pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. A proposta não inclui um preço para a transação, que seria de pelo menos US$ 50 bilhões.

Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, também fez uma oferta para comprar os negócios da TikTok nos EUA, dizendo que está “pronto para trabalhar com a empresa e o presidente Trump para fechar um acordo”. O investidor canadense Kevin O’Leary, que esteve envolvido na oferta, disse à Fox News que a ByteDance recebeu US$ 20 bilhões pelos negócios da TikTok nos EUA.

À medida que a TikTok foi forçada a fechar as portas, seus concorrentes baseados no Instagram Reels e no YouTube Shorts poderiam se beneficiar.

Milhares de usuários da rede social chinesa optaram pelo ‘Red Note’: assim como o Instagram, foi o aplicativo mais baixado na Apple Store dos EUA esta semana.

Reprodução reservada © Copyright ANSA