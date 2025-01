TikTok chinês ‘Xiaohongshu’ se torna viral em meio à proibição dos EUA

No meio do próximo TikTok A proibição dos EUA, que deverá entrar em vigor no domingo, 19 de janeiro, de um aplicativo de mídia social chinês semelhante chamado Xiaohongshu, também conhecido como RedNote, foi causando sensação online, com memes sobre o aplicativo inundando a internet. Consequentemente, os internautas estão se perguntando o que é esse aplicativo, o que ele oferece e como se compara ao TikTok.

Isso é tudo o que sabemos sobre Xiaohongshu, também conhecido como RedNote.

Xiaohongshu, também conhecido como RedNote, se torna viral em meio à proibição do TikTok nos EUA

Muitos usuários do TikTok baixaram e começaram a usar o RedNote, também conhecido como Xiaohongshu, após enfrentarem a ameaça de proibição da antiga plataforma nos Estados Unidos. Neste caso, os usuários chineses do RedNote chamaram os usuários de “refugiados do TikTok” e deram-lhes as boas-vindas calorosas. Alguns usuários veteranos do RedNote também compartilharam tutoriais em vídeo com novatos sobre como usar o aplicativo. Xiaohongshu é traduzido como “Pequeno Livro Vermelho”.

RedNote se tornou o aplicativo mais baixado na App Store da Apple na terça-feira.

RedNote foi fundada em 2013. Ela pertence e é desenvolvida pela Xingyin Information Technology, com sede em Xangai. Este é um aplicativo de mídia social e de comércio eletrônico. Aqui, os usuários podem compartilhar conteúdo abrangendo diversas áreas de estilo de vida, como alimentação, viagens, beleza, moda e fitness. Os usuários podem compartilhar conteúdo por meio de imagens, vídeos curtos e transmissões ao vivo.

O aplicativo conta com 300 milhões de usuários, dos quais 79% são mulheres. da base de usuários. A popularidade do RedNote cresceu tanto que se refletiu em seu aplicativo rival, o TikTok. Muitos usuários compartilharam memes descrevendo sua experiência ao usar o aplicativo pela primeira vez. No entanto, alguns têm expressou ceticismo em relação à crescente popularidade do aplicativo.

Vários usuários acharam o aplicativo mais fácil, confortável e atraente que o TikTok. É provável que continuem a usar a plataforma mesmo que a proibição do TikTok nos EUA não entre em vigor. Um trabalhador de tecnologia do Tennessee, Sydney Crawley, mencionado em uma entrevista ao bbc que continuarão a usar o RedNote e tentarão aumentar o número de seguidores lá. Crawley acrescentou que acumulou mais de 6.000 seguidores na plataforma em um dia.