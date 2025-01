TikTok fechará nos EUA em 19 de janeiro, a menos que a proibição seja interrompida

A popular plataforma de streaming de vídeos curtos tiktok poderá enfrentar uma proibição nos Estados Unidos dentro de dias. No entanto, esse resultado depende da decisão do Supremo Tribunal após audiência na sexta-feira. Aqui estão todas as informações sobre a proibição que pode entrar em vigor para o TikTok e quando ela será encerrada caso não seja tomada uma decisão a favor de um acordo.

Quando o TikTok fechará nos EUA?

É provável que o TikTok feche nos Estados Unidos em 19 de janeiro de 2025, de acordo com uma lei assinada pelo atual presidente Joe Biden.

A plataforma, que tem mais de 170 milhões de cidadãos norte-americanos usando o aplicativo, estava a caminho de ser banida no país depois que Biden assinou um projeto de lei. Em abril de 2024, o Senado apresentou ao Presidente dos Estados Unidos uma lei que determinava que o TikTok deveria ser vendido para propriedade dos EUA até 19 de janeiro ou enfrentaria esta proibição.

Além disso, a lei estabelecia que o TikTok teria uma prorrogação de 90 dias se a transferência de propriedade de sua controladora chinesa, ByteDance, ocorresse em janeiro.

A razão pela qual o Senado está pressionando pela proibição do TikTok é porque acredita que os laços do aplicativo com o ByteDance podem comprometer a segurança nacional. Documentos apresentados pelo Departamento de Justiça alegavam que o aplicativo “coleta grandes quantidades de dados sobre dezenas de milhões de americanos” que a China poderia usar indevidamente “para espionagem ou chantagem”.

O Departamento de Justiça observou ainda: “O TikTok pode continuar a operar nos Estados Unidos e apresentar o mesmo conteúdo dos mesmos utilizadores da mesma maneira se o seu actual proprietário executar uma venda que liberte a plataforma do controlo (da República Popular da China). ” .

Portanto, a Suprema Corte ouvirá os argumentos de ambos os lados no dia 10 de janeiro e decidirá o destino do pedido nos Estados Unidos.