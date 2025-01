TikTok não está mais acessível nos EUA

O TikTok bloqueou o acesso de usuários dos EUA na noite de sábado, poucas horas antes de uma lei que proíbe a popular plataforma de compartilhamento de vídeos entrar em vigor.

“Foi aprovada uma lei que proíbe o TikTok nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto”, diz uma mensagem quando usuários americanos abrem o aplicativo.

“Temos sorte que o presidente Trump tenha indicado que trabalhará conosco em uma solução para restaurar o TikTok assim que assumir o cargo. Fique atento!

A partir das 23h ET de sábado, o TikTok parecia não estar disponível para novos downloads na App Store da Apple ou na Play Store do Google, dois dos distribuidores mais populares da plataforma de compartilhamento de vídeo.

Isso ocorre depois de dias de especulação e confusão sobre o futuro da plataforma.

Na sexta-feira, a Suprema Corte manteve por unanimidade a lei de desinvestimento ou proibição, que dava à controladora do TikTok, a ByteDance, com sede na China, até domingo para se desfazer do aplicativo.

A administração Biden disse na sexta-feira que não planejava fazer cumprir a lei e, em vez disso, deixaria sua implementação para a próxima administração Trump.

Mais tarde naquele mesmo dia, a TikTok esclareceu que planejava “apagar” até a intervenção do presidente Biden, alegando que a Casa Branca e o Departamento de Justiça não forneceram “a clareza e garantia necessárias aos prestadores de serviços”.

A Casa Branca classificou a declaração do TikTok como uma “façanha” no sábado, alegando que o aplicativo não precisava tomar medidas antes de Trump tomar posse na segunda-feira.

Trump disse no sábado que provavelmente dará ao TikTok uma prorrogação de 90 dias.

“A prorrogação de 90 dias é algo que provavelmente será feito, porque é oportuno. Você sabe, é apropriado. Temos que analisar isso com atenção”, disse Trump em uma teleconferência com a moderadora do “Meet the Press”, Kristen Welker. “É uma situação muito grande.”

A lei, que foi aprovada pelo Congresso por uma grande maioria bipartidária e assinada pelo presidente Biden em abril, permite ao presidente conceder uma prorrogação de 90 dias, desde que haja progresso no sentido do desinvestimento.

Após a decisão da Suprema Corte de sexta-feira, o CEO da TikTok, Shou Zi Chew, agradeceu ao presidente eleito por seu compromisso em encontrar uma solução para manter o aplicativo acessível nos EUA. Chew, que se reuniu com Trump em Mar-a-Lago no mês passado, participará da posse na segunda-feira. .

Embora as mensagens do aplicativo e os comentários de Trump sugiram que o aplicativo poderá ser revivido em breve nos EUA, ainda não está claro exatamente como seria e quanto tempo levaria para finalizar um acordo de desinvestimento.

Há rumores de que inúmeras empresas e bilionários têm interesse em comprar a plataforma de mídia social.

A plataforma do mecanismo de pesquisa Perplexity AI apresentou uma oferta fundir-se com o TikTok no início do domingo, disse uma fonte familiar ao The Hill. Também houve rumores de que o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, estava considerando um acordo, embora a TikTok tenha chamado a especulação de “pura ficção”.

O investidor Kevin O’Leary disse na sexta-feira que ofereceu à ByteDance US$ 20 bilhões em dinheiro para comprar a plataforma. O’Leary, mais conhecido por “Shark Tank”, também recentemente se juntou a uma oferta liderada pelo Projeto Freedom do bilionário Frank McCourt para comprar o aplicativo.

No entanto, ByteDance e TikTok há muito sustentam que vender o aplicativo não é viável.

Enquanto isso, outros aplicativos alternativos, como o aplicativo de mídia social chinês Xiaohongshu, podem continuar a ver um fluxo de usuários em busca de um substituto. O aplicativo se tornou o aplicativo gratuito mais baixado na Apple Store da Apple no início desta semana.

Lemon8, outro aplicativo de propriedade da ByteDance, também aumentou seu número de usuários esta semana, embora a lei de desinvestimento ou proibição se aplique às subsidiárias da TikTok e ByteDance, o que significa que o aplicativo enfrentará desafios semelhantes nos EUA.

