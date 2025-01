TikTok, o aplicativo não está disponível nos EUA devido à proibição

A lei, que entra em vigor à meia-noite do dia 19 de janeiro, “nos forçará a desabilitar temporariamente o ‘app’. Estamos trabalhando para restaurar nosso serviço nos Estados Unidos o mais rápido possível e agradecemos seu apoio”. O TikTok diz isso em uma atualização. O desligamento entrará em vigor em algumas horas.

Donald Trump disse que consideraria uma extensão de 90 dias da proibição.

“Expressamos nossa posição de forma clara e direta: as ações relacionadas à implementação da lei” no TikTok “caberão à próxima administração”. Isto foi dito pela porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre, que chamou a declaração do aplicativo de “truque” e pediu à administração Biden que esclarecesse sua posição “imediatamente” ou o aplicativo será forçado a fechar a partir de 19 de janeiro. O esclarecimento da Casa Branca não esclarece o que acontecerá nas próximas horas, quando a lei entrar em vigor e Biden estiver no cargo. As declarações da Casa Branca não esclareceram o que acontecerá nas próximas horas. A lei que proíbe o TikTok entra em vigor em 19 de janeiro, quando Biden ainda está no cargo. Observadores dizem que as declarações da Casa Branca carecem de peso jurídico claro que possa garantir a empresas como a Apple e o Google que manterão o aplicativo em suas lojas online sem enfrentar consequências. As empresas correm o risco de multas de até US$ 5.000 para cada usuário do TikTok que acessar o aplicativo nos Estados Unidos enquanto a proibição estiver em vigor. Na ausência de mais esclarecimentos, informa a mídia norte-americana, caberá à Apple, ao Google e a outros fornecedores decidir se correm o risco de violar a lei, que entrará em vigor à meia-noite de sábado para domingo, antes da posse de Donald Trump no 20º. O presidente eleito abriu a possibilidade de conceder ao TikTok uma prorrogação de 90 dias para evitar o banimento.

Enquanto isso, a Perplexity AI apresentou à Bytedance uma oferta de fusão com a TikTok Us. A CNBC relata isso, citando algumas fontes, segundo as quais o plano prevê que os investidores existentes da Bytedance poderão reter uma participação na empresa que surgiria da união.

Perplexity AI é uma empresa de inteligência artificial que compete com OpenAI e Google e foi lançada em 2024 com uma avaliação de cerca de US$ 500 milhões. No final do ano passado, a sua avaliação era de 9 mil milhões.

