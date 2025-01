TikTok restaura serviço nos EUA após intervenção de Donald Trump

Curioso sobre ele tiktok Unban e como ele foi restaurado tão rapidamente? Depois de enfrentar uma proibição repentina nos Estados Unidos, o TikTok retomou seus serviços em poucas horas. Foi devido à intervenção direta de Donald Trump. Isso levantou questões generalizadas, incluindo: O TikTok está de volta para sempre?

Veja o que aconteceu e como a situação se desenrolou.

TikTok lançado após 14 horas de inatividade

Em 18 de janeiro de 2025, o TikTok encerrou suas operações nos Estados Unidos. No entanto, o TikTok restaurou seus serviços no dia seguinte. A plataforma anunciou este desenvolvimento através desconhecido (antigo Twitter), afirmando: “De acordo com nossos provedores de serviços, o TikTok está em processo de restauração do serviço.”

Donald Trump desempenhou um papel fundamental no cancelamento do banimento do TikTok. Ele publicou em Verdade Socialexplicando sua decisão de dar ao TikTok mais tempo para cumprir os requisitos federais. Ele escreveu: “Emitirei uma ordem executiva na segunda-feira para estender o período antes que as proibições da lei entrem em vigor, para que possamos chegar a um acordo para proteger nossa segurança nacional”. Trump acrescentou que deseja que “os Estados Unidos tenham uma participação de 50% numa joint venture”. Isso garantirá a operação do TikTok em condições seguras.

Além disso, Trump afirmou que deseja que sua posse seja transmitida pela televisão por meio do aplicativo. Em sua declaração, o TikTok também expressou sua gratidão a Trump, afirmando que “trabalharão com o presidente Trump em uma solução de longo prazo que mantenha o TikTok nos Estados Unidos”.

A proibição do TikTok surgiu de uma lei aprovada pela administração Biden. De acordo com esta lei, o aplicativo representaria uma ameaça à segurança nacional, já que os legisladores acreditavam que a China poderia fazer uso indevido do aplicativo para coletar dados. A lei afirma ainda que o TikTok só poderá operar se a sua propriedade for transferida da sua empresa-mãe chinesa, ByteDance, para um proprietário americano. (através NBC)