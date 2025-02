Tiktok retorna à Apple, lojas de aplicativos do Google no meio de Trump Ban Bail Delay

Tiktok retorna à Apple, lojas de aplicativos do Google no meio de...

Tiktok retornou às lojas de aplicativos da Apple e do Google na noite de quinta -feira, depois que o presidente Trump adiou a proibição de solicitação de compartilhar vídeos no mês passado.

O pedido de propriedade chinês foi retirado das lojas depois que foi fechado brevemente nos Estados Unidos para cumprir uma lei que exigia que a empresa controladora da Tiktok desintegrasse a plataforma ou em frente a uma proibição de 19 de janeiro. O Tiktok restaurou o serviço horas depois, mas não retornou às lojas de aplicativos para os usuários baixarem.

A lei em questão, que o Supremo Tribunal confirmou dias antes da proibição estar programada para entrar em vigor, foi suspensa quando Trump assinou uma ordem executiva em seu primeiro dia no cargo para dar à empresa 75 dias adicionais para desinacionar.

O ex -presidente Biden assinou o projeto bipartidário em abril do ano passado, que citou preocupações de segurança nacional em relação à propriedade de Bytedance. A lei deu à matriz de Tiktok 270 dias para se desviar do pedido ou enfrentar uma proibição.

A lei, formalmente conhecida como “Lei de Aplicativos Controlados do Adversário Estrangeiro”, tornou ilegal para as lojas de aplicativos dos EUA, como as operadas pelo Google ou Apple e serviços de acomodação na Web para distribuir a Tiktok aos seus usuários.

O Hill entrou em contato com a Apple e o Google, bem como Tiktok e o Departamento de Justiça para comentar sobre o retorno de Tiktok às lojas de aplicativos.

Em sua ordem de 20 de janeiro, Trump instruiu seu procurador -geral que não as comunicações usadas por milhões de americanos.

Desde então, Trump aproveitou o vice -presidente Vance, juntamente com o consultor de segurança nacional Mike Waltz, para orientar um acordo para vender o pedido potencialmente. O presidente também criou um contexto de riqueza soberana e lançou a idéia de usá -la para comprar uma participação de controle no aplicativo popular para evitar um fechamento nacional.

“Tiktok: Vamos fazer alguma coisa, talvez, com Tiktok, e talvez não, se fizermos o negócio certo, faremos isso, caso contrário, não o faremos, mas eu tenho o direito de fazê -lo”, Trump, Trump, “Trump”, Trump, “Trump”, disse ele em segundo plano.

Uma pessoa particularmente rica na órbita de Trump, Elon Musk, afirmou que não tem planos de comprar Tiktok.

O ex -proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, e o investidor Kevin O’Leary “Shark Tank”, bem como gigantes tecnológicos como Microsoft e Oracle, apresentaram propostas de bateu ou participaram de conversas com a Casa Branca sobre o aplicativo.

Fonte