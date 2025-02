Tiktoker Baylen Dupree e Colin Doolyy estão comprometidos

Baylen Dupree, A estrela de Tiktok, conhecida por seu conteúdo sincero e humorístico, está de volta às manchetes de sua vida pessoal. O sentimento de redes sociais está prestes a começar seu feliz para sempre quando ele prometeu ao namorado Colin Doolyy. Enquanto os fãs comemoram, muitos estão ansiosos para aprender mais sobre sua história de amor e como sua viagem levou a esse marco.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o compromisso de Baylen Dupree e Colin Doolyy.

Baylen Dupree anuncia que está comprometido com Colin Dooley

Em 11 de fevereiro de 2024, Baylen Duprete revelou que está oficialmente comprometido com Colin Dooley.

A notícia foi anunciada pela primeira vez pelo TLC, que colaborou em uma publicação com o casal em Instagram. Eles compartilharam fotos adoráveis ​​em preto e branco de Dupree e Doolyy. Mais tarde, o casal compartilhou um vídeo em seus Redes sociais Confirmando as notícias de compromisso. Para aqueles que podem não saber, ele é membro da Força Aérea dos Estados Unidos.

Na primeira imagem, o casal é visto abraçando enquanto olha para a câmera. Além disso, na imagem a seguir, eles compartilham uma aparência enquanto tomam café, com Duprete mostrando sutilmente seu anel de noivado.

Dupree também discutiu esse desenvolvimento em uma entrevista com Pessoas. Ela disse: “Esse anel me faz parecer comprometido? Temos o prazer de compartilhar que estamos oficialmente comprometidos! Mal podemos esperar para levá -lo nesta viagem: através de todos os altos e baixos e tudo mais. Mas uma coisa é certa: Estamos mais do que animados para este próximo capítulo de nossas vidas!

A história de amor do casal começou em novembro de 2022, quando eles se conectaram em um pedido de compromisso. Isso foi depois de dois anos que o Tiktoker foi diagnosticado com a síndrome de Tourette. Desde o início de seu romance, Dooley tem sido um forte sistema de apoio para Dupree enquanto luta contra a doença. Apesar de sua síndrome de Tourette, Baylen expressou um forte desejo de ter filhos com Colin Dooley no futuro. Ela reconhece preocupações sobre a natureza genética do distúrbio, mas permanece otimista em relação à sua vida juntos.

Os fãs podem detectar detalhes da história das propostas do casal no reality show de Du Pree, Baylen em voz alta no TLC.