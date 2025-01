“Resíduos de bolonharia” do dinheiro dos contribuintes piorou a crise da inflação no país, de acordo com o secretário de impressão de Karolina Leavitt

O governo de Biden gastou de forma imprudente um orçamento federal durante seu mandato, disse a secretária da impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt na terça -feira, defendendo a decisão do presidente Donald Trump de congelar temporariamente o lado da ajuda.

Falando no briefing para jornalistas, Leavitt explicou que a ordem executiva de Trump, que suspende quase toda a ajuda externa pelos 90 dias, parte do esforço mais amplo para garantir a responsabilidade fiscal e o alinhamento com o consumo com a administração “América primeiro” agenda.

“Nos últimos quatro anos, vimos que o governo de Biden gastou dinheiro como marinheiros bêbados. Essa é uma ótima razão pela qual tivemos uma crise de inflação neste país”. Disse Leavitt.

Leavitt enfatizou exemplos do que o governo de Trump considera consumo excessivo sob a linha de bides. Eles incluem US $ 37 milhões destinados à Organização Mundial da Saúde (OMS) e US $ 50 milhões para distribuir programas de distribuição de preservativos em Gaza.

“É o desperdício de dinheiro de um contribuinte estúpido”. Ela acrescentou. O congelamento, ela observou, reflete o compromisso com a administração com o uso responsável de meios públicos.













O presidente Trump assinou um comando executivo logo depois de jurou seu segundo mandato na última segunda -feira. A medida interrompe a assistência no desenvolvimento externo e outro consumo por 90 dias, aguardando as revisões do departamento recém -fundado para a eficiência do governo e do escritório de gestão e orçamento. Algumas isenções incluem assistência militar a aliados como Israel e Egito, além de programas de emergência.

Definindo a explicação de congelamento, o secretário de Estado Marco Rubio se comprometeu a priorizar programas que usam diretamente os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que reduzem as despesas desnecessárias.

“Todo dólar que gastamos, todos os programas que financiamos e todas as políticas que estamos implementando devem ser justificadas respondendo a três perguntas simples: torna a América mais segura? Isso fortalece a América? A América o torna mais avançado? “ Rubi disse Semana passada.













O congelamento da ajuda atraiu críticas a alguns diplomatas e organizações, especialmente aqueles envolvidos nos programas relacionados à Ucrânia. De acordo com o Financial Times, vários diplomatas dos EUA solicitaram isenções para projetos críticos de desenvolvimento na Ucrânia, mesmo que a assistência militar permaneça influenciada. Esses requisitos foram revisados.

Desde a escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022, os EUA garantiram mais de US $ 65 bilhões em assistência militar direta e US $ 100 bilhões adicionais para vários projetos relacionados à Ucrânia. Trump, no entanto, expressou ceticismo abaixo por um nível de apoio, defendendo uma solução de conflito diplomático. Seu governo pretende concluir um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia dentro de 100 dias, apoiado por ameaças aumentou as sanções contra Moscou.