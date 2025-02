Tim e Apple Contrato sobre Música e Conteúdo da TV

Tim anuncia a parceria com a Apple, que permite que os clientes móveis tenham a Apple Music incluídos nas ofertas e os clientes reservados TimVision para acessar a Apple TV+entretenimento.

“O acordo da Apple tem um alcance estratégico. O contrato adiciona outra parte na construção de nossa estratégia de “plataforma do cliente”, que já fornece excelentes resultados e oferece novas perspectivas para o desenvolvimento do grupo no setor de consumidores ”, comentou Pietro Labriola, CEO Tim.

