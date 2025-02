Tipidkor Polri Classificação Interior Alegada Corrupção do Caso do Mar em Tangerang

Yakarta, vivo – O órgão de erradicação de crimes de corrupção (Tipidkor) da Polícia Nacional também interveio para investigar as acusações de corrupção no processo de emissão do Certificado de Uso do Edifício (SHGB)- Certificado de Certificado de Propriedade (SHM) na área de Tangorang está pagando.

A investigação foi realizada após receber um relatório de indicações de suposta corrupção dos pesquisadores da Diretoria de Crimes Gerais da investigação criminal da polícia. Após discussões com a unidade de investigação criminal relacionada à indicação de corrupção, sua parte atualmente examina a suposta corrupção.

“Ontem tivemos uma carta de uma explicação criminal geral de que havia indicações de corrupção. Então convidamos ontem e discussão. De fato, há um fato, mas também precisamos explorar e agora prosseguir. Ainda estamos no estágio do estudo “, disse ele o chefe do córtex Tipidkor Polri, o inspetor -geral de Cahyon Wibowo Police, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Ele revelou que, se nos desenvolvimentos encontrarem atos ou indicações de corrupção, o caso certamente seria atualizado para o estágio de pesquisa, para procurar elementos de atos criminosos. Ele mencionou que os pesquisadores também ligariam para o chefe da vila de Kohod Arsin no contexto da coleta de informações. “Obviamente, pode ser questionado, esclarecido”, disse ele.

Kades Kohod desapareceu

Enquanto isso, o consultor jurídico da cabeça da vila (Kades) Kohod Arsin, Yunihar, admitiu que até agora ele não sabia o paradeiro de seu cliente que agora é uma testemunha, no caso da falsificação de Girik em shgb/shm, é cerca Em Tanger Regency, Bantenn.

“Por enquanto, ainda não existimos e não sabemos seu paradeiro porque nossa abordagem é a ajuda dos moradores”, disse Yunihar quando confirmado em Tangerang, terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Ele disse que, depois de cumprir a convocação da polícia de investigação criminal contra Kades Kohod, sua equipe ainda não havia conhecido seu cliente. De fato, segundo ele, ele está atualmente procurando o paradeiro de Arsin.

“Também estamos procurando onde está sua posição (Arsin).

Anteriormente, a Polícia de Investigação Criminal da Diretoria de Crimes Gerais (Dittipidum) revelou que o chefe da vila (Kades) Kohod, Arsin, relacionado à suposta falsificação do certificado de uso de edifícios (SHGB) e o Certificado de Direitos e o Certificado dos direitos e o Certificado de Direitos e o Certificado de Direitos examinaram a propriedade (SHM) nas águas de Tangerang, Banten.

“Examinamos o chefe da vila de Kohod como testemunha. Segundo seus direitos, continuaremos priorizando o princípio da presunção de inocência”, disse o diretor de crimes gerais (Dirtipidum), o general da polícia, Djuhandhani Rahardjo Pure, No Bareskrim Polri, Yakarta Building, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

Ele diz que quando a evidência ou exame desses casos for escorregado, eles serão implementados.

Djuhandani explicou que até agora até 44 pessoas foram examinadas como testemunhas da suposta falsificação dos certificados SHGB e SHM na área de Tagerang é pagar, Bantenn.

Segundo ele, dezenas de testemunhas foram formadas por moradores, partidos do ministério e agências e especialistas relacionados. Uma das testemunhas examinadas intensamente foi o chefe da vila de Kohod, Arsin.

A partir do exame, os pesquisadores receberam informações de que a falsificação de SHGB e SHM ocorreu desde 2021 até agora na vila de Kohod, distrito de Pakuhaji, Tangerang Regency.

Além disso, os pesquisadores confiscaram 263 lanches que foram enviados ao laboratório forense para serem examinados por sua validade.

Djuhandhani também revelou que o partido relatou neste caso a AR, enquanto a vítima era o estado unitário da República da Indonésia.

Em relação à identidade da AR, o general geral relutava em revelá -lo. No entanto, ele enfatizou que a estipulação da parte informada foi baseada nos resultados da investigação.

“Os resultados do processo de pesquisa são para complementar, sobre as evidências do que os pesquisadores podem coletar no processo de pesquisa”, afirmou.