Tiro disparado durante operação de busca em Sopore, na Caxemira: polícia

O tiroteio eclodiu entre as forças de segurança e militantes escondidos em Baramulla, no norte da Caxemira, na noite de domingo (19 de janeiro de 2025), durante uma operação de busca e isolamento.

“Durante uma operação de busca e isolamento lançada pela polícia e pelas forças de segurança em Zaloora, Sopore (distrito de Baramulla), um esconderijo foi descoberto. Durante isso, foi observado fogo por dentro. A área foi isolada”, disse um porta-voz da polícia.

As forças de segurança não puderam confirmar imediatamente o número de militantes presos no local do encontro.