Tiro sem tiro em Nova York bate recorde de 30 anos

A suspensão de cinco dias nos incidentes com tiroteios ocorre em meio à maior operação de deportação em massa do país

A cidade de Nova York passou cinco dias sem uma vítima de tiroteio esta semana, pela primeira vez em três décadas, de acordo com o NYPD. O relatório surge na sequência de uma grande repressão à imigração ilegal nos EUA.

De acordo com o comunicado do NYPD, o período de cinco dias durou de sábado a quinta à noite e terminou com um tiroteio no Brooklyn.



“Este é o maior tempo que passamos sem uma vítima de tiro desde o início da era Compstat,” “ O departamento disse quinta-feira, referindo-se a um sistema de rastreamento estatístico lançado em 1994.

No entanto, de acordo com o New York Post, a seqüência foi quebrada apenas quatro minutos após o anúncio do NYPD, quando um homem de 34 anos foi baleado várias vezes em um bairro do Brooklyn. A vítima teria sido hospitalizada e atualmente está em condição estável; Nenhuma prisão relacionada foi feita.

Até 19 de janeiro, o NYPD havia relatado 45 vítimas de tiros desde o início do ano, igualando o número registrado no mesmo período de 2024.

O prefeito Eric Adams disse na quarta-feira que o NYPD retirou das ruas mais de 20.000 armas de fogo ilegais desde 2022. Segundo dados oficiais, são 3.000 a mais que no triênio anterior.

O relatório da NYPD surge no momento em que os EUA começaram a transportar centenas de imigrantes ilegais de volta aos seus países de origem, após uma onda de detenções em todo o país.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou no X na quinta-feira “A maior operação de deportação em massa da história está em andamento”. Ela revelou que a administração Donald Trump tinha “538 criminosos imigrantes ilegais presos”, adicionando isso “Centenas” eles deportaram aviões militares.













Trump, que prometeu reprimir a imigração ilegal durante a sua campanha, declarou emergência nacional na fronteira sul do país durante a sua tomada de posse na segunda-feira. Ele anunciou várias medidas de imigração e fronteiras, incluindo o envio de 1.500 soldados em serviço ativo para a fronteira EUA-México.

De acordo com o Bureau of Homeland Security Statistics, existem cerca de 11 milhões de migrantes indocumentados nos EUA. Os dados mostram que, em 2022, Nova Iorque ocupava o sexto lugar entre os dez estados dos EUA com as maiores populações de imigrantes não autorizados, com mais de 400.000.

A imigração da nova administração americana causou um retorno; A presidente mexicana Claudia Sheinbaum apelou a um diálogo bilateral respeitoso.

Os procuradores-gerais democratas dos EUA prometeram processar a administração Trump se o Departamento de Justiça aplicar uma diretiva recente que exige leis locais para ajudar nas mudanças federais de imigração.