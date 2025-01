Tiroteio na área de descanso com pedágio de Tangerang-Merak, 1 vítima declarada morta

Tangerang, VIVA – Uma vítima que sofreu um ferimento à bala na área de descanso KM45 da estrada com pedágio Tangerang-Merak B, vila de Pabuaran, distrito de Jayanti, regência de Tangerang, morreu.

A vítima, nomeadamente IAR (48), morreu enquanto era evacuada para o Hospital Regional de Balaraja, distrito de Balaraja, Regência de Tangerang.

“Depois que ambos foram evacuados para o Hospital Regional de Balaraja e tratados, uma vítima foi declarada morta devido a um ferimento à bala no peito”, disse o Chefe de Relações Públicas da Polícia de Tangerang, Ipda Purbawa, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

 Sala de medicina forense do Hospital Regional de Balaraja, Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Enquanto isso, outra vítima com as iniciais RAB (60) ainda está na UTI após sofrer um ferimento de bala no lado esquerdo das costas.

“Outra vítima ainda está sob tratamento médico porque foi baleado nas costas e também na mão esquerda”, disse ele.

A polícia continua investigando a cronologia do tiroteio na área de descanso, bem como a relação entre as duas vítimas e o autor do crime.

“Ainda estamos a acompanhar este incidente, tanto a relação entre as duas vítimas como a relação com os autores”, disse.

Sabe-se que o tiroteio ocorreu na área de descanso do KM. 45 Tangerang-Merak B Toll Road, Pabuaran Village, Jayanti District, Tangerang Regency na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 04h20 WIB. A polícia ainda está conduzindo uma investigação da cena do crime no local.



