Tiruchi Corporation acelera a racionalização dos registros de vacinação U-WIN

A Tiruchi Corporation intensificou seus esforços para agilizar o registro de pacientes no portal Universal Immunization-WIN (U-WIN).

Th U-Win é um portal e aplicativo que ajuda a rastrear as vacinas recebidas por mulheres grávidas e crianças. Estes podem ser registrados pelo próprio paciente ou pela equipe do hospital.

Faz parte do programa de Saúde Reprodutiva e Infantil (RCH) do Centro, ao abrigo do qual o Programa Universal de Imunização (UIP) é realizado gratuitamente. Estes estão sob os auspícios da Missão Nacional de Saúde (NHM). A imunização contra 12 doenças evitáveis ​​por vacinação é administrada no âmbito deste programa.

Uma vez registados no portal ou aplicação U-WIN, os pacientes podem receber vacinas num subcentro de saúde, que serve uma população urbana de 10.000 habitantes, onde os programas de vacinação são realizados duas vezes por semana.

A coleta de dados desempenha um papel importante na agilização e no aumento do rastreamento da vacinação na cidade. O mapeamento destes dados permite que os enfermeiros de saúde urbanos (UHNs) numa área específica acompanhem as mulheres grávidas através de chamadas telefónicas, mensagens de texto ou visitas às suas casas para vacinação.

Os registros fornecem um documento completo de quando uma dose foi administrada, o horário e o local da administração, bem como o número do lote das vacinas multivirais utilizadas em um paciente.

As dificuldades na manutenção destes registos continuam a ser um problema generalizado. À medida que os residentes migram para outras cidades e algumas mulheres se recusam a registar-se no portal por medo ou ignorância, o mapeamento das mulheres grávidas que necessitam de vacinação numa área parece incompleto.

“As falhas na recolha de dados podem ser resolvidas através da atribuição de pessoal separado para registar os dados no portal. Esta é uma fonte valiosa de informações para garantir que as vacinações sejam realizadas com sucesso”, disse M. Vijay Chandran, Oficial Municipal de Saúde.