Título de Ramadán de Tarhib, Baznas espera que a luz de Zakat seja mais curta para a vida humana

Yakarta, vivo – A agência nacional Amil Zakat, da Indonésia (Baznas), manteve Tarhib Ramadan 1446 Hijri com 1.000 amigos surdos e ouve amigos com toda a Indonésia, no Baznas Building, Yakarta, segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

O presidente de Ri Baznas, Noor Achmad, disse que no mês de Ramadán convidando muitas pessoas a fazer o bem.

“O tema deste ano elevamos a luz de Zakat, essa luz é a luz de Allah Todo -Poderoso que penetrará em todos os seus servos, especialmente na humanidade. Após esse Tarhib, Allah Todo -Poderoso nos dá tudo e todos podemos penetrar na luz ”, disse Kiai Noor.

 Presidente de Baznas Noor Achmad depois de Tarhib Ramadhan 1446 H Baznas RI Atividades em Yakarta. Foto: Viva.co.id/natania longdong

Ele enfatizou que a inclusão de Zakat é como uma luz que pode iluminar e fornecer iluminação para todos os Muzaki e Mustahik.

Além disso, Kiai Noor espera, a luz de Zakat pode ser um papel que ilumina a vida da humanidade.

“Com este Tarhib, ninguém se sente sombrio, ninguém se sente fechado a oportunidade e não sente a oportunidade. Nossos esforços para todos incluem deficiências que tentamos com a luz da comunidade da comunidade para a comunidade”, disse Kiai Noor.

Para obter informações, Tarhib Ramadhan 1446 h, juntamente com o lançamento do livro ‘Cahaya Zakat: Milacles of Muzaki e Mustahik’ por Noor Achmad, Introdução e leitura do Alcorão, também o último relatório que empacota a assistência de Baznas para a Palestine que trabalha em conjunto Trabalhando juntos através da Fundação Shuna’u Al-Hayah/Life Makers, no Egito.

