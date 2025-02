Tmnt: dlc destino splintern adiciona o personagem favorito dos fãs

Hoje, Super Evil Megacorp Lançou o primeiro DLC por sua ação de ação de roguelike TORTUGUS NINJA MUTANT Adolescente: Destino lascado. Nobre Casey Jones e o Jun JamO novo conteúdo já está disponível para download em todas as plataformas que incluem Nintendo Switch, PC e dispositivos móveis.

Casey Jones jogável em tmnt: DLC Fate Splintered

A adição mais notável ao TMNT: DLC Fate Splintern é Casey Jones como um personagem jogável. Uma descrição do personagem o descreve sem delicadeza, mas compensa -o em poder bruto. Ele também inclui o novo nível de sucata, novos inimigos e chefes e cinco novos artefatos. Confira o trailer abaixo para ver o novo conteúdo.

“Depois de derrotar Karai, você tem a opção de entrar nas ruas ou tentar a sorte no junk tank”, diz a descrição do DLC. “O depósito de lixo traz uma nova narrativa estrelada por Casey, The Punk Frogs, seu mecânico, gigi e um bis de surpresa de sapo punk”.

“Embora um depósito de sucata normalmente não se sinta em casa, os sapos punk se estabeleceram e fizeram o seu próprio”, continua a descrição. “O calor dos incêndios em barril, as piscinas de água completamente não -tóxicas, a arte do grafite de sapos que espirra a paisagem. O que poderia ser melhor?

TMNT: O destino lascado foi lançado originalmente em novembro de 2024. Desde então, os desenvolvedores atualizam o jogo regularmente. Mais recente Hotfijo Foi implementado em janeiro e apresentou melhorias de suporte ao controlador.

TMNT: destino em destaque Casey Jones e o Jam Jam DLC Custa US $ 6,99 em todas as plataformas. No entanto, os usuários do Steam recebem um pouco de desconto no momento. Como uma “oferta introdutória”, o DLC tem um desconto de 15%, com uma lista de US $ 5,94. Para novos jogadores, um pacote com o jogo base e o DLC está disponível no Steam por US $ 22,64. Este é um bom negócio, considerando o preço de tabela, que custaria US $ 36,98 juntos.