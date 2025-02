TMNT é oficialmente Call of Duty

A franquia de neblina bem -sucedida na primeira pessoa Call of Duty viu uma grande quantidade de cruzamentos ao longo de sua vida, algo mais rimbombante do que outros. Embora incrivelmente popular, esse novo definitivamente se encaixa no faturamento “bombástico”. Os quatro répteis antropomórficos Adolescentes de tartarugas ninjas (também conhecido como Tmnt) deixará o esgoto e entrará nas muitas áreas de guerra de Obrigações.

A colaboração de Call of Duty X TMNT apresenta as quatro tartarugas

Em um recente desconhecido Publicado na conta oficial de Call of Duty, um vídeo foi publicado com o título “Cod-A-Bunga”, junto com quatro emojis de tartarugas. Mesmo antes de assistir ao breve vídeo, a maioria pode prever que isso é uma zombaria para a colaboração Call of Duty X TMNT.

O vídeo começa com a visão de um mapa da zona de guerra. Começa a se mover enquanto a voz das tartarugas ocorre do que acaba sendo os esgotos. Os quatro abrem a tampa de esgoto lembrou -se do pôster clássico para o filme Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990.

Este é o primeiro look de colaboração Call of Duty X Tmnt que vê Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo fazem sua estréia no primeiro atirador. Embora seja algo semelhante às contrapartes dos filmes dos anos 90, parece que a Activision está optando pelos olhos brancos, em vez dos olhos que perturbam um pouco os filmes. O teaser termina com a frase simples “em breve”, o que implica que novos cosméticos podem chegar nesta temporada ou na próxima. Só teremos que esperar e descobrir quando ele ativa oficialmente esse anúncio.

Não é a primeira vez que um personagem da TMNT aparece em um videogame de Call of Duty. O triturador do arquivo da tartaruga também apareceu no atirador em 2023. Semelhante a essas novas peles de tartaruga, a pele do triturador foi influenciada pela iteração do personagem do personagem do personagem.