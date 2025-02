Tmnt: mutantes desencadeados nos dias de jogo grátis do Xbox

Microsoft Está atualmente segurando o seu Dias de jogo grátis do Xbox. A partir de hoje, três jogos estarão disponíveis para visita sem custo adicional. Alguns dos requisitos para quem e quando você pode jogar esses jogos diferem entre os títulos. Esses três jogos são NBA 2K25Assim, Call of Duty: Black Ops 6e Adolescentes mutantes de tartarugas ninjas: mutantes desencadeados.

Como os usuários do Xbox podem jogar TMNT: os mutantes desencadeados e outros jogos durante os dias gratuitos de jogo?

Em 6 de fevereiro, TMNT: Mutantes Unleashed estão disponíveis para download para todos os jogadores do Xbox. Este teste de dois horas será executado até 9 de fevereiro e não precisará de passe do Xbox Game para jogar. Os jogadores podem simplesmente baixar o jogo e aproveitar.

“Único The Legendary Turtle Brothers diretamente do esgoto e desliza esta nova aventura de proporções que impactam com a Shell”, diz a descrição do jogo. “Com a ajuda dos relatórios insívidos de abril nas ruas e o guia do sábio de Splinter, preparando -se para combater o crime e desvendar uma saga épica de justiça e caos!”

Outro jogo que não precisa de uma assinatura do Xbox Game Pass para desfrutar durante os dias de jogo gratuito é Call of Duty: Black Ops 6. Os jogadores podem consultar os modos multiplayer e zumbis do jogo durante o período que terminou em 10 de fevereiro. Deve -se notar que observa -se que o modo de história não pode ser reproduzido durante o período do teste.

Finalmente, a NBA 2K25 também está disponível durante todo o fim de semana. No entanto, diferentemente dos jogos anteriores, é necessária uma assinatura do Xbox Game Pass de qualquer nível para jogar o popular jogo de basquete. Este teste está disponível até 9 de fevereiro e desbloqueia o jogo completo durante o período.

Os jogadores do Xbox que desfrutam de seu tempo com um dos jogos gratuitos durante os dias gratuitos de jogo podem economizar um pouco mais eficazes durante o período. TMNT: os mutantes desencadeados custam US $ 27,99, Call of Duty: Black Ops 6 custa US $ 48,99 e a NBA 2K25 é de US $ 23,09 por um tempo limitado.