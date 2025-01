TN Governo. Para apresentar o pedido de revisão contra o veredicto do SC sobre a cota baseada na residência em cursos médicos de PG

O governo de Tamil Nadu apresentará em breve um pedido de revisão contra a decisão da Suprema Corte (SC) de que a residência com base nos cursos médicos de pós -graduação (PG) era “inconstitucionalmente inadmissível”, depois de consultar especialistas legais, Ministro da Saúde, MA. Subramanian disse quinta -feira (30 de janeiro de 2025).

“Tamil Nadu implementa 69% de reserva. Ele se reserva 50% dos assentos para estudantes nativos do estado ou nasceu no estado. A cota do estado é necessária para garantir a justiça social. Se esse julgamento for implementado, afetará os direitos do estado e a reserva interna implementada aqui ”, disse ele a repórteres.

O ministro disse que Tamil Nadu tem uma das melhores infraestruturas de saúde do país. “Ele representa um alto número de assentos MD, MS, MDS, DM e MCH. Nos cursos PG (MD/MS/Diploma), temos um total de 2.294 assentos. A partir disso, 50% dos assentos para estudantes de Tamil Nadu foram reservados, beneficiando quase 1.200 estudantes ”, disse ele.

Subramanian disse que, após esse julgamento, o estado arriscado pelo menos 1.200 assentos nas admissões de PG nos próximos anos. 50% dos assentos são designados para toda a cota da Índia (AIQ), e os estudantes de outros estados estão estudando em Tamil Nadu, disse ele.

Ele acrescentou que esse fracasso não afetaria as admissões de PG este ano. “Consultaremos especialistas jurídicos e tomaremos medidas para garantir que os direitos do estado não sejam afetados. Um pedido de revisão contra esta decisão sobre o nome do governo de Tamil Nadu será apresentado em breve ”, afirmou.

Na renda médica de graduação, 15% dos assentos foram atribuídos para o AIQ, enquanto era 50% no pós -graduação. “Em 2020, o governo do sindicato levou 50% dos assentos reservados para o estado em cursos super especializados, após os quais todos os assentos, 100%, foram para o AIQ. Apresentamos um caso imediato. Recebemos a reserva de 50% em 2022, restaurando assim os direitos de nossos médicos em serviço.

Essa decisão, acrescentou, teria um grande impacto na reserva de 69% implementada no estado e também afetaria universidades privadas e instituições minoritárias. “É o governo do estado que gasta a criação da infraestrutura para os cursos médicos da PG. Não podemos aceitar este julgamento.