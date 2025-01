TN nomeará comitê para estudar o Plano de Pensão Unificado, diz Thangam Thennarasu

O Ministro das Finanças de Tamil Nadu, Thangam Thennarasu, disse no sábado (11 de janeiro de 2025) que o governo estadual nomearia um comitê para estudar o Regime Unificado de Pensões (UPS) anunciado pelo Centro em 2024.

Respondendo ao CVMP Ezhilarasan, membro do DMK, na Assembleia, o Ministro disse que embora o Centro tenha anunciado o UPS como uma alternativa ao Regime de Pensões Contributivas (CPS) e ao Regime Nacional de Pensões (NPS), não emitiu directrizes ou métodos de implementação para isto.

“O objetivo do plano é proporcionar uma pensão mínima aos funcionários públicos. Quando as diretrizes forem divulgadas, nomearemos um comitê para estudá-las em consulta com o Ministro-Chefe. “Tomaremos medidas para implementar o plano de acordo com as recomendações do comitê”, disse ele.