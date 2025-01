TNCC se opõe a contrato concedido à Adani Road Transport para construção de 124 km de Rodovia Nacional no estado

O presidente do Comitê do Congresso de Tamil Nadu (TNCC), K. Selvaperunthagai, se opôs na sexta-feira ao contrato concedido à Adani Road Transport para a construção da rodovia nacional Tiruchi-Tuvarankurichi-Madurai de quatro pistas de 124 km em Tamil Nadu, a um custo de Rs 1.692 milhões.

Num comunicado, Selvaperunthagai disse que a administração do primeiro-ministro Narendra Modi concedeu contratos em vários setores, incluindo Rodovias Nacionais, ao Grupo Adani, depois que as alegações da Hindenburg Research de irregularidades financeiras no Grupo fizeram com que suas ações despencassem.

“Em janeiro de 2023, a Hindenburg Research expôs grandes irregularidades no Grupo Adani, fazendo com que o valor das suas ações caísse drasticamente. Após o relatório, o valor de mercado do Sr. Adani caiu cerca de ₹ 12 lakh crore, e sua classificação na lista global de bilionários despencou do quarto para o vigésimo durante a noite. Os partidos da oposição, incluindo o Congresso, acusaram o Grupo Adani de fraudar investidores indianos”, disse ele.

Ele disse ainda que a administração Modi estava dando prioridade aos industriais em detrimento dos pobres e desfavorecidos. “Em 15 de janeiro de 2023, o valor das ações do Grupo Adani aumentou em US$ 7,47 bilhões em um único dia. “Apesar das alegações (de irregularidades financeiras) apoiadas por provas, o governo Modi protegeu Adani das investigações”, disse ele.

Ele disse ainda: “A oposição criticou repetidamente o governo do BJP por sua parcialidade em relação a Adani. No entanto, o primeiro-ministro Modi não conseguiu romper relações com ele. Instituições como a Hindenburg Research forneceram informações críticas sobre o nexo (entre o governo do BJP e o Grupo Adani). No entanto, nenhuma ação foi tomada para atender às preocupações públicas…”

Embora o Supremo Tribunal tenha ordenado ao Securities and Exchange Board of India que investigasse as alegações relacionadas com o Grupo Adani, a investigação foi adiada. “Os negócios do Grupo Adani expandiram-se significativamente contra o interesse nacional em setores como aeroportos, portos, defesa, energia, cimento e autoestradas, alegadamente devido ao apoio do primeiro-ministro Modi. Como contribuintes e cidadãos, as pessoas querem compreender os benefícios que Modi e o BJP obtêm dos seus laços com Adani. Ao permitir que Adani acumulasse enormes lucros, a relação entre Modi e Adani foi exposta.”