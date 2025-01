Todos gratuitos 43 migrantes trazidos para a Albânia, a noite de sábado retornará a Bari

Nem todos os 43 migrantes foram trazidos para a Albânia. Os juízes do Tribunal de Apelação em Roma, de acordo com o que aprendem, suspenderam a sentença e emitiram documentos do Tribunal da UE. Os candidatos em asilo serão levados para a Itália amanhã.

43 Migrantes chegarão a Bari amanhã à noite no Consórcio da Guarda Costeira.

“Há uma grande surpresa, porque, em nossa opinião, não há necessidade de esperar a declaração do Tribunal de Justiça Europeia”. Isso confirmou as fontes do governo para a ANSA comentando a falta de validação pelos juízes do Tribunal de Apelação de Roma a detenção de migrantes que foram trazidos para a Albânia.

Schlein: “Falha sensacional de Meloni, dinheiro jogado”



“Giorgia Meloni renuncia, os centros na Albânia não funcionam e não funcionam, são falhas sensacionais”. Isso foi afirmado pelo Secretário do Partido Democrata Elly Schlein. “Os recursos públicos estão devido à vontade urgente do governo não respeita as leis e julgamentos europeus aumentados drasticamente. Vamos solicitar um relatório para todos os custos incorridos nesta missão. Um bilhão de euros que poderiam ser investidos com o objetivo de receber enfermeiros e médicos para esvaziar os departamentos de saúde pública ”.

IDE: “Sobre a resistência dos migrantes de um pedaço de judiciário”



“Com a suspensão de parte dos imigrantes transferidos para a Albânia, há uma atitude da resistência de um pedaço de judiciário italiano contra medidas tomadas para garantir a segurança e o contraste com a imigração irregular”. Isso é declarado o chefe do grupo IDE na câmara na nota, Galeazzzo Bignami. “Mais uma vez, estamos enfrentando uma posição que parece estar excedendo a esfera legal, assumindo a conotação política e impedindo as atividades do governo de Meloni. O centro – liderado corretamente por Flatelli d’Italia – acrescenta – não será intimidado e não intimidado e não ficará intimidado, e o caminho foi feito de que fica claro que os italianos continuarão e não podem detê -lo com aqueles que estão tentando para bloquear, pados, intervenções necessárias para o bem da nação ”.

Crippa (LEGA), de juízes outra invasão de campo



“Dos juízes, outra invasão de campo, uma decisão que prejudica a Itália e, portanto, são imigrantes ameaçadores e ilegais felizes”. Isso foi afirmado pelo vice -ministro da Liga Andrea Crippa sobre a decisão sobre os migrantes transferidos para o centro na Albânia.

Migrantes na Albânia, retiros renovados já



Mesmo os migrantes anteriores na Albânia organizados pelo governo – em outubro e em novembro passado – foram cancelados pelas decisões dos juízes da seção de imigração de Roma, que não verificaram as disposições ordenadas pela Diretoria de Polícia de Capital.

A primeira pronúncia remonta a 18 de outubro e dizia respeito a 12 candidatos de Bengala e Egípcia em asilo levados ao centro de Gjader. Juízes, lendo em regulamentos semelhantes, rejeitados para verificar a detenção da “impossibilidade de reconhecimento de estados de origem com pessoas detidas como” países seguros “, resultando em incompreensibilidade do procedimento fronteiriço e, conforme determinado porque o protocolo, transferido para fora do território albaniano de migrantes que, portanto, estão autorizados a serem realizados na Itália “

A segunda decisão é 11 de novembro. Foram 7 estrangeiros que sempre se envolveram nos egípcios e em Bengala. Enquanto isso, o governo emitiu um regulamento no primeiro caso para definir uma nova lista de países seguros. No entanto, a disposição não foi proferida para impedir qualquer outro julgamento. De fato, os municípios suspenderam a validação da detenção retornando tudo de volta ao Tribunal de Justiça Europeu. No entanto, a substância não mudou: os requerentes de asilo foram libertados. Ao mesmo tempo, os juízes pediram aos juízes do Luxemburgo que esclarecessem a compatibilidade, chamada de Ordem do Governo “Dubious”, com regras européias. 25 de fevereiro deverá pronúncia sobre este tópico pelo organismo da UE.

