Todos os olhos voltados para a areia: Alanganallur se prepara para Jallikattu

S Kittu levanta a camisa para revelar uma cicatriz em seu torso. Um touro particularmente furioso rasgou a pele numa manhã de inverno num torneio de jallikattu em 2000. “Eles quase me mataram”, lembra o domador de touros de 43 anos, que já se aposentou. Parado debaixo de uma árvore perto do vaadivasal em Alanganallur, por onde os touros serão lançados em menos de dez dias, relembra com alegria os bons momentos. O cerimonial kaal pandalUma vara de bambu com flores amarradas no topo foi erguida na aldeia, sinalizando o início do festival.

Touros dentro e ao redor de Madurai se preparando para participar do Jallikattu 2025. | Crédito da foto: Moorthy G.

Todos os anos, milhares de pessoas de todo o mundo convergem durante a temporada de Pongal em Alanganallur e nas proximidades de Palamedu para testemunhar o antigo esporte Tamil que supostamente existe desde o período Sangam. Alanganallur, especialmente, é de particular interesse internacionalmente, já que o evento jallikattu na cidade é patrocinado pelo Departamento de Turismo de Tamil Nadu. “O nosso departamento tem lá uma galeria permanente para turistas estrangeiros”, afirma o responsável distrital de turismo SM Sri Balamurugan, acrescentando que todos os anos recebem 200 visitantes de Espanha, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Singapura, Malásia e Japão. “Este ano também recebemos muitas consultas”, acrescenta.

Embora o Departamento de Turismo tenha começado a tomar providências, em Alanganallur os touros sabem que é a hora.

Os touros recebem cuidados especiais à medida que se aproxima a data da domesticação. | Crédito da foto: Moorthy G.

“Tenha cuidado, ataque”, avisa K Ramesh, enquanto leva Vinayagam, um touro Kangeyam corpulento e marrom escuro. Está quase anoitecendo e a maioria dos proprietários leva seus touros para passear para exercitar os músculos. Vinayagam completou sua caminhada de dois quilômetros à noite e está voltando para casa. À medida que o jallikattu se aproxima, a dieta dos touros melhora e eles são levados para nadar duas vezes por semana. “Eles estão cheios de energia e espírito”, diz S Vijay, que ajuda a cuidar de Vinayagam. O mesmo acontece com o povo de Alanganallur.

O preço do valor

Em todos os momentos, a palavra é jallikattu. A cidade orgulha-se dos esportes e se prepara para receber um mar interminável de gente. K Sundari faz a sua parte servindo refeições gratuitas para quem entra em sua casa. Sua casa fica ao longo da rota por onde passam os touros, e ela prepara um banquete gigantesco de arroz, frango ao curry, sambar e rasam. “Costumo cozinhar para a minha grande família que nos visita durante o festival”, diz o homem de 45 anos, cujos dois filhos são domadores de touros.

Toureiros participando do evento Jallikattu em Alanganallur, perto de Madurai. | Crédito da foto: Moorthy G.

Ele então começou a oferecer comida aos visitantes que passavam. “Eu cozinho para eles há cinco anos”, diz ele. Sundari não dorme na noite anterior ao festival. “Começo a cortar tomates e cebolas para o kozhambu um dia antes”, diz ele. Dá muito trabalho, mas ela não se importa. “Meus filhos são bem alimentados pelos habitantes locais onde quer que vão para participar do jallikattu. “Esta é a minha maneira de retribuir o favor”, diz ele.

Agora é quando treinadores experientes como Kittu estão ocupados dando conselhos aos mais jovens. Kittu se lembra dos momentos decisivos de sua vida, muitos dos quais relacionados ao jallikattu. “Em 2000 peguei 30 touros”, lembra ele. Uma jovem, que não tinha nem 17 anos na época, observava de longe cada movimento seu. Duas semanas depois, ela foi procurá-lo em Alanganallur. “Percebi que ela sussurrava para as amigas e apontava para mim quando passei por ela”, diz Kittu, que mais tarde se aproximou para falar com ela.

Touros sendo levados para passear uma noite em Alanganallur. | Crédito da foto: Moorthy G.

Três anos depois eles se casaram. A maioria dos domadores de touros deixa de participar quando se casam por causa dos riscos que o esporte representa: só no ano passado, 84 pessoas na cidade, entre domadores, proprietários, espectadores, policiais e pessoal de ambulância, ficaram feridas. Mas Kittu diz que a sua esposa Usha nunca o impediu. “Eu estava grávida de oito meses quando me preparei para participar de um jallikattu”, lembra ela. Todos em casa desaconselharam, mas Usha não. “Ela me disse, qual é o sentido de casar com alguém pelo seu valor se você tem que desistir de tudo?” Hoje o filho deles tem 12 anos e Kittu já começou a treiná-lo com bezerros brincalhões.

Os touros tomam banho duas vezes por semana e fazem sessões de natação para construir músculos. | Crédito da foto: Moorthy G.

K Selvam, um criador veterano de touros, inscreverá três de seus touros para o evento. O homem de 72 anos mora do outro lado da rua vaadivasale está envolvido com jallikattu desde os 15 anos. Hoje, sua filha seguiu seus passos na criação de touros e está entre as poucas mulheres que praticam o esporte.

À medida que o grande dia se aproxima e a arena é montada, os domadores também pensam nos velhos amigos, cujos erros lhes custaram a vida. “Aconteceu bem aqui”, diz Kittu, apontando para um local próximo. “Eu disse a ele, maaplaTenha cuidado com isso; “Não faça nada ainda”, diz ele. No entanto, seu parente Senthil, instigado por seus amigos, atacou a cabeça do touro e caiu bem em seus chifres. Hoje, a fotografia emoldurada de Senthil está pendurada dentro de sua casa, que fica a poucos quarteirões da arena. No entanto, nada mudou muito. Vinte anos depois, seus amigos continuam participando com o mesmo fervor. Eles sabem que todos os anos jogam muito. Mas uma vez que eles entram no vaadivasalnada mais importa, nem mesmo suas vidas.