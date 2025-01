Todos os olhos voltados para a audiência de nomeação de Hegseth

Defesa e

Segurança nacional

Defesa e

Segurança nacional

História completa

Jake Sullivan: “Estamos muito perto” de um cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns em Gaza O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na segunda-feira que os Estados Unidos estão “muito perto de um cessar-fogo e acordo de reféns” em Gaza, enquanto o presidente Biden corre para garantir um acordo sobre um importante objetivo de política externa antes de deixar o cargo em uma semana. “Número um, estamos muito perto de um cessar-fogo e de um acordo de reféns, e penso que há uma possibilidade muito clara de o conseguirmos esta semana, antes da partida do Presidente Biden… História completa

Ucrânia ainda não está em posição forte para negociações de paz: chefe da OTAN O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse na segunda-feira que a Ucrânia ainda não estava numa posição forte para iniciar conversações de paz com a Rússia antes que o presidente eleito Trump tome posse na próxima semana com a promessa de acabar com a guerra. Rutte disse às comissões de relações exteriores e de defesa do Parlamento Europeu que a esperança era garantir que a Ucrânia tivesse garantias de segurança adequadas para que a Rússia não pudesse atacar novamente, mas expressou dúvidas de que… História completa

Gingrich: Os afegãos que lutaram ao lado dos americanos deveriam receber ‘nível incomum de apoio e tratamento’ O ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich (R-Ga.), Disse no domingo que os afegãos que lutaram ao lado dos americanos “contra o Taleban” deveriam receber “um nível incomum de apoio e tratamento”. “Como sabem, com aquela partida caótica, havia dezenas de milhares de afegãos dispersos, alguns deles ainda separados das suas famílias”, disse Margaret Brennan, da CBS News, no “Face the Nation”, apontando para o Afeganistão do final de 2021. .. História completa

Kickstarter na mira Próximas coisas que veremos em nossa batida: Ele Comitê de Serviços Armados do Senado vai segurar uma audiência sobre a nomeação prevista de Pedro Hegseth Ele será secretário de Defesa amanhã às 9h30. Siga The Hill para cobertura ao vivo.

Ele Comissão do Senado sobre Segurança Interna e Assuntos Governamentais considerará nomeação do governador Kristi Noem (RS.D.) será secretário de Segurança Nacional, às 9h de quarta-feira.

considerará nomeação do governador (RS.D.) será secretário de Segurança Nacional, às 9h de quarta-feira. Ele Comissão de Relações Exteriores do Senado terá uma audiência sobre a nomeação antecipada do ex-senador. Marco Rubio será o próximo secretário de Estado às 10h de quarta-feira.

Ele Comitê Selecionado do Senado sobre Inteligência considerará a nomeação de John Ratcliffe será o próximo diretor da Agência Central de Inteligência também às 10h de quarta-feira. Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente de The Hill: David Weiss condena perdão e defende histórico no relatório do promotor Hunter Biden O procurador especial David Weiss defendeu a maneira como lidou com a investigação de Hunter Biden em um relatório final que encerrou sua investigação de anos sobre o filho do presidente. Weiss também rejeitou a decisão do presidente Biden de perdoar seu filho, já que ele enfrentou acusações fiscais e de porte de arma em duas… História completa

Disponível amanhã Eventos dentro e ao redor do mundo da defesa: Ele Instituto da Paz dos EUA , Instituto Americano de Negócios , Conselho Atlântico , Carnegie Endowment para a Paz Internacional , Centro para o Progresso Americano e Fundação Patrimônio vai segurar um debate virtual conjunto sobre “Passando o bastão: Garantindo o Futuro da América numa Era de Competição Estratégica” com o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan; o conselheiro de segurança nacional designado pelo presidente eleito Trump, Michael Waltz; e o ex-conselheiro de segurança nacional Stephen Hadley, às 12h30.

Ele Aliança de Inteligência e Segurança Nacional terá uma conversa online sobre “ Ameaças crescentes aos Estados-nação para Western Tech Startups”, com o diretor do NCSC, Michael Casey, às 13h.

terá uma conversa online sobre “ para Western Tech Startups”, com o diretor do NCSC, Michael Casey, às 13h. Ele Conselho Atlântico discutirá “Maximizar o impacto Forças de operações especiais para futuros desafios estratégicos.”, com Christopher Maier, subsecretário de Defesa para operações especiais e conflitos de baixa intensidade, às 14h. O que estamos lendo Notícias que apontamos de outras mídias: Hegseth poderia liderar Tropas que poderiam ser demitidas pelas ações que cometeram. no passado (A Associated Press)

Pete Hegseth diz que bases militares dos EUA deveriam ser restauradas nomes de generais confederados (CNN)

A escolha de Trump para o cargo mais importante na área da saúde no Pentágono foi demitido pela CIA (bate-papo espião) Tendência atual Duas histórias importantes sobre The Hill agora: Biden anuncia alívio da dívida estudantil para 150.000 mutuários, elevando a ajuda total para mais de US$ 5 milhões A administração Biden anunciou na segunda-feira que perdoaria empréstimos estudantis a mais de 150.000 mutuários, elevando o número total de pessoas… Leia mais Cannon permite divulgação de relatório de Smith sobre interferência eleitoral de Trump A juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, permitiu na segunda-feira a divulgação do volume do relatório do procurador especial Jack Smith que trata dos esforços de Donald Trump… Leia mais Opiniões sobre La Colina Artigos de opinião relacionados à defesa e segurança nacional submetidos ao The Hill: Alguns destes misteriosos ‘drones’ são na verdade OVNIs e devem ser levados a sério.

Em Kursk, a invasão ucraniana retorna

Pete Hegseth não consegue incorporar o profissionalismo militar Vocês estão todos presos. Vejo você amanhã! Confira a página The Hill’s Defense para a cobertura mais recente. Você gosta deste boletim informativo? Reserve um momento para ver todos os nossos e-mails atuais aqui 📩