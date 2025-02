Todos os personagens principais do trailer Fantastic Four Four of the First Steps

Ele Trailer teaser para Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Recentemente, ele lançou, dando aos fãs um avanço do que esperar do próximo filme. Destaca a dinâmica familiar próxima da equipe inicial e oferece breves vislumbres do personagem misterioso de Galactus e John Malkovich. No entanto, o trailer tem algumas ausências significativas, em particular o surfista de prata de Julia Garner. Como resultado, os fãs estão ansiosos para descobrir quem mais o teaser mais lançado.

Julia Garner’s Shalla-Bal, também conhecida como surfista de prata

Julia Garner, que foi escolhida como Whela-Bal, também conhecida como Silver Surfer, foi o primeiro membro notável do elenco que desapareceu do avanço. A Marvel Studios pode estar reservando sua revelação para o filme real. Outra possibilidade é que eles possam mostrá -lo no próximo trailer oficial.

Nos quadrinhos, Whela-Bal é o amante de Norrin Radd, que é a encarnação mais popular de Silver Surfer.

Caráter misterioso de Natasha Lyonne

O personagem misterioso de Natasha Lyonne no Quarteto Fantástico: os primeiros passos é outra ausência notável no trailer. Resta saber se a Marvel Studios o mostrar no trailer ou reserva seguinte para o filme real.

Paul Walter Hauser’s Topo Man (há rumores de

O personagem de Paul Walter Hauser é um membro do elenco mais confirmado que não foi mostrado no trailer oficial. Embora seu personagem seja atualmente desconhecido e ainda não seja oficialmente revelado, há rumores de que ele está interpretando Mole Man. Ele é o governante do subsolo e ordena que um exército de Moloides o ajude em seus planos de cuidar da terra.

O personagem misterioso de Sarah Niles

Sarah Niles, que também foi escolhida no próximo filme do MCU em um papel misterioso, não foi revelado no trailer.

Doutor Doom de Robert Downey Jr. (há rumores de rumores)

Doutor Doom Doutor de Robert Downey, que ocupará o centro do palco em Vingadores: Juízo Final e Guerras Secretas e há rumores de que eles aparecem na cena do Quarteto Fantástico do Fantástico: é outro personagem notável ausente do trailer.