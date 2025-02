Todos os personagens se aposentaram do Capitão América 4: Brave New World List

Capitão América 4 Ele chegou oficialmente aos cinemas e os fãs estão ansiosos para saber quais personagens não chegaram ao corte final. O filme apresenta Sam Wilson, que realiza o legado do Capitão América por Steve Rogers. Ele enfrenta o recém -eleito presidente dos Estados Unidos, Thaddeus Ross, e logo está envolvido em um incidente internacional. Agora, o autor intelectual deve descobrir por trás dessa conspiração global. Enquanto algumas participações especiais foram apresentadas, outras não.

Aqui há participações especiais que não viram luz do dia.

Membro da Seth Rollins Serpent Society:

O diretor Julius Onah revelou que Rollins foi eleito inicialmente como membro da Sociedade de Snake, em uma entrevista com Livro de quadrinhos. Ele ressaltou que o problema com a adaptação de seu personagem diretamente dos quadrinhos era que ele tinha uma aparição de cobra e poderes, que não se alinhavam ao tom do filme.

Ele tentou determinar “a versão que funciona completamente em um filme como este”. No entanto, devido a mudanças na produção, elas foram com uma escolha alternativa. Enquanto elogiam Rollins, ele destacou como a disponibilidade de Giancarlo Esposito os levou a seguir o Sidewinder como um vilão.

Rachel Leighton/Diamondback de Rosa Salazar

Ela é mais conhecida por seus documentos na paternidade da NBC, Alita: Battle Angel, American Horror Story: Murder House e Brand Cherry Sabor. Enquanto Rollins o personagem foi cortado, uma fonte confiável anteriormente revelou que o Diamondback de Salazar ainda estava pronto para estrear. Esses rumores solidificaram ainda mais as projeções de teste. No entanto, na saída final, seu personagem foi eliminado.

Amadeus Chogo Kim

Kim é conhecido por aparecer como um podcast em dois filmes de Ghostbusters. Uma personalidade da mídia chamada Daniel Richtman supostamente confirmou em desconhecido (Anteriormente, Twitter) sobre o aparecimento de Kim no MCU em outubro de 2024. Ele era conhecido como Olhado como Amadeus Cho na franquia. Infelizmente, não foi levado para a versão final.

Eli Bradley Elijah Richardson

O ex -vice -presidente da Marvel Studios, Nate Moore, revelou que Eli de Richardson fazia parte dos primeiros rascunhos em uma conversa com Canil. No entanto, ele não alcançou o corte final, já que eles sentiram que havia muitos personagens para continuar. Além disso, eles queriam ter certeza de que, se um personagem estiver incluído, “eles têm algo para fazer”. Portanto, eles eliminaram seu caráter.