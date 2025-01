Todos os princípios sagrados da Constituição despedaçados pelo regime autoritário: Kharge

Num ataque contundente ao Centro liderado pelo BJP, o presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, no domingo (26 de janeiro de 2025) alegou que uma agenda odiosa, impregnada de fundamentalismo religioso, tentou dividir a sociedade nos últimos 10 anos e todos os tempos sagrados de a Constituição é “despedaçada por um regime autoritário”.

Ele alegou que o Partido Bharatiya Janata (BJP), no poder, pratica o pseudo-nacionalismo ao fazer com que os jovens desfavorecidos carreguem a bandeira do “nacionalismo” e da “supremacia religiosa”, mas nada faz para empregá-los.

Na sua mensagem à nação no 76º Dia da República, Mallikarjun Kharge disse que já é tempo de as pessoas preservarem e protegerem as ideias e ideais da Constituição – justiça, liberdade, igualdade e fraternidade.

“Defendemos os valores defendidos pelos nossos fundadores. Estejam preparados para fazer todos os sacrifícios para proteger a constituição. Este será o verdadeiro tributo aos nossos antepassados”, disse Kharge.

Ele disse que também é hora de refletir sobre como o país assiste a constantes ataques à Constituição.

O partido no poder desencadeou uma degradação contínua das instituições da Índia, cuidadosamente construídas ao longo de décadas, alegou o chefe do Congresso.

“A interferência política nas instituições autónomas tornou-se uma norma. O exercício do controlo sobre a sua independência é visto como uma virtude do poder. O federalismo é diariamente pisoteado e os direitos dos Estados governados pela oposição estão a ser reduzidos”, afirmou.

“O funcionamento do parlamento sofreu um tremendo revés devido à tendência tirânica do governo no poder”, alegou Kharge.

O líder do Congresso também afirmou que as universidades e instituições autónomas testemunham uma invasão constante.

Uma grande parte da mídia tornou-se uma ferramenta de propaganda para o partido no poder, disse ele.

“O desaparecimento da dissidência dos líderes da oposição que caçam bruxas tornou-se a única política daqueles que estão no poder. Durante a última década, uma agenda cruel e odiosa impregnada de fundamentalismo religioso procurou dividir a nossa sociedade”, alegou Kharge.

Afirmou ainda que as minorias estão a ser atacadas e que aqueles que são seculares estão a ser manchados com a pintura da “propaganda goebbelsiana”.

As secções mais fracas – Castas Programadas (SC), Tribos Programadas (STS), Outras Classes Atrasadas (OBC), pobres e minorias – estão a ser tratadas como cidadãos de segunda classe, disse ele.

“As atrocidades e a violência sem precedentes contra eles tornaram-se uma ocorrência regular. Manipur está em chamas há 21 meses, mas não há responsabilização nos mais altos níveis de poder”, disse Kharge.

Ele também disse que a desigualdade econômica aumentou para proporções assustadoras.

“Os amigos bilionários de Cryon estão a receber os preciosos recursos do país. Qualquer escândalo que venha à tona procurará ser esmagado pelo martelo de rotular os denunciantes como ‘anti-nacionais’”, disse ele.

“O partido no poder pratica o pseudo-nacionalismo ao fazer com que os nossos jovens desprivilegiados carreguem a bandeira do ‘nacionalismo’ e da ‘supremacia religiosa’, mas não fazem nada para lhes conseguir emprego”, disse Kharge.

Ele disse que o país está a testemunhar uma era de turbulência económica, acrescentando que os impostos confundiram cada centavo do dinheiro suado dos pobres e da classe média.

“O nível de vida da nossa população quase não aumentou porque as políticas económicas deficientes destruíram as suas poupanças. As poucas elites que podem permitir-se um futuro melhor estão a abandonar a cidadania da Índia”, disse Kharge.

Quando as falhas do governo da União são apontadas, este entrega-se ao WhatABoutery ou a tácticas diversivas, muitas vezes invocando o passado mas nunca o presente, disse o presidente do Congresso.

“Há uma tendência inerente de impor ‘uma nação, um partido’ a 140 milhões de pessoas diferentes, que acreditam na ‘unidade na diversidade’”, disse ele.

“Todos os princípios sagrados da Constituição estão a ser destruídos por um regime autoritário. Portanto, meus queridos concidadãos, é mais que tempo de preservarmos e protegermos as ideias e ideais da nossa Constituição: justiça, liberdade, igualdade e fraternidade”, disse ele. Sr.

“Defendemos os valores defendidos pelos nossos fundadores. Estejam preparados para fazer todos os sacrifícios para proteger a Constituição. Esta será a verdadeira homenagem aos nossos antepassados. Mais uma vez, desejo-lhe um feliz Dia da República. Jai Bapu, Jai Bheem, Jai, Jai Samvidhaan”, disse ele em sua mensagem ao povo do país.

“Este ano, completamos 75 anos de adoção do guardião da consciência e da alma da República Indiana – a Constituição da Índia. Curvamo-nos em reverência a Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Babasaheb Dr BR Ambedkar, Netaji Subhas Chandra Bose, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Azad, Sarojini Naidu e muitos outros que contribuíram incansavelmente na formação de nosso grande república”, disse Kharge.

“Veneramos cada membro da Assembleia Constituinte que, com a sua sabedoria e engenhosidade, criou um documento notável que representa a vontade do nosso diversificado povo”, acrescentou.

Kharge também prestou homenagem a todos os soldados das forças armadas, forças paramilitares e instituições de segurança que fizeram sacrifícios exemplares para defender a integridade e a soberania do país.

“Também estamos gratos aos nossos cientistas e professores, cujas contribuições para a construção da nação são incomparáveis ​​e que garantiram que a nossa nação seja hoje uma potência técnica e de conhecimento técnico”, disse ele.

“Também estamos em dívida com os nossos anadatos – os nossos trabalhadores agricultores que colocaram comida na nossa mesa. Expressamos a nossa gratidão a milhões de trabalhadores assalariados diários, trabalhadores, shramiks, trabalhadores gig, porque são as mãos que estão a construir a Índia, tijolo por tijolo “, disse o chefe do Congresso.

O Sr. Kharge também expressou a sua gratidão aos artistas, escritores e personalidades desportivas que contribuíram para proteger e construir a vibrante diversidade cultural da Índia.