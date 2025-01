Todos os rumores do filme ao vivo da ação ao vivo, incluindo Demi Moore

Curioso sobre ele Última atualização de elenco Para a Disney’s Remake de ação ao vivo? O querido filme de animação está recebendo uma nova foto, e os rumores sobre suas possíveis estrelas estão iluminando a Internet. Dos cabos emocionantes a artistas icônicos, como Demi Moore e Taylor SwiftEspeculações sobre quem dará vida à história de Tangled está em pleno andamento.

Vamos mergulhar no elenco do próximo remake de ação ao vivo da Disney e explorar os nomes de alto perfil que são considerados para essa contagem mágica.

Lista de todos os rumores importantes sobre o elenco do filme ao vivo da ação ao vivo

O remake emaranhado da ação ao vivo da Disney causou um zumbido significativo desde que os fãs especulam em várias estrelas de alto nível que assumem os principais documentos do filme. Aqui está a lista de atrizes que são especuladas como parte do projeto:

Florence Pugh como Rapunzel

De acordo com a popular Internet Sink Daniel Richtman, Florence Pugh Super -herói). Ele mencionou repetidamente a atriz, conhecida por seu trabalho na Black Widow e Thunderbolts, como “até quem é um olhar” para o jornal. No entanto, a Disney não anunciou oficialmente a participação de Pugh.

Taylor Swift como Rapunzel

Também há rumores de que o cantor “Bewewled” é candidato ao papel de Rapunzel na ação ao vivo da Disney pendurada. Scooper da Internet reconhecido MyTimeToshinehello Ele compartilhou essa especulação em X (anteriormente Twitter), criando um burburinho on -line. Embora, apesar das discussões generalizadas, a Disney não tenha confirmado o elenco de Taylor Swift, e a alegação permanece não verificada.

Demi Moore como mãe Gothel

A estrela da substância é outro nome que circula para o papel de Madre Gothel na ação ao vivo da Disney, que retrata o captor do manipulador de Rapunzel. MyTimeToshinehello Ele revelou esse boato em janeiro de 2025, sugerindo que Demi Moore poderia contribuir com uma presença dominante para o personagem. No entanto, essa fundição em potencial permanece especulativa, sem declarações da Disney para validar a reivindicação.

Kathryn Hahn como mãe Gothel

A atriz de Agatha All Town também está ligada ao papel de Madre Gothel. Daniel Richtman mencionou em seu Patreón Que Kathryn Hahn é um forte candidato a papel. No entanto, a Disney não confirmou oficialmente esse ou qualquer outro boato de elenco.

Segundo os relatos, a ação real emaranhada está no desenvolvimento inicial. Dirigido por Michael Gracey com um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, o projeto causou antecipação significativa. Apesar da emoção, a Disney ainda não confirmou o elenco, deixando os fãs ansiosos por atualizações oficiais.