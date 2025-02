TOGG TOGG T10X ELECTRIC AUTO ESPECIFICAÇÕES ERDOGAN ANCIAMENTO PARA PABOWO, distância

Yakarta, vivo – O presidente turco, recebe Tayyip Erdogan durante sua visita de estado à Indonésia, também deu um prêmio de uma unidade de carro elétrico TOGG ao presidente Pabowo no Palácio de Bogor, Java Ocidental na quinta -feira, 12 de fevereiro de 2025. O carro feito pela Turquia fez Peru. Especificações bastante surpreendentes.

O prêmio de automóvel é um dos símbolos de amizade que existe entre o governo indonésio e Türkiye. “O governo turco apresentou oficialmente uma unidade de automóvel elétrica T10X ao governo da República da Indonésia como um símbolo de amizade e relações próximas que foram estabelecidas por sete décadas”, escreveu sua declaração oficial, citada na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Lembre -se de que Türkiye está começando a ser sério na construção de sua indústria automotiva. TOGG é um veículo elétrico fabricado por Turkiye’nin Ottifobili Girisim Grubu (TOGG) e está estabelecido desde 2018, e o SUV T10X foi o primeiro a ser lançado em 2019 e começou a ocorrer em 2022.

Não apenas Pabowo recebeu o veículo, o primeiro -ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, também recebeu um carro semelhante durante a visita de Erdgoan à Malyasia há algum tempo. Em relação às especificações, esses cinco carros de passageiros foram equipados com uma variedade de tecnologias importantes.

A partir do sistema de segurança e entretenimento que faz os passageiros se sentirem seguros e confortáveis ​​ao dirigir o veículo. O TOGG T10X está equipado com uma bateria de lítio de 88,5 kWh e alega -se que pode percorrer a distância de 523 km. Também afirma que o TOGG pode carregar 20-80 % em apenas 20 minutos no uso de carregamento rápido (DC).

Com o uso da bateria, este veículo pode pulverizar energia de 218 hp com um torque máximo de até 350 nm. Para velocidade, o TOGG T10X no registro de papel pode atingir 185 km/h com 0-100 leva 7,8 segundos.

O SUV elétrico tem um comprimento de 4.599 mm, largura de 1.866 mm e altura de 1.676 mm. No interior, este veículo está equipado com uma tela de toque de 29 polegadas que pode ser usada para regular todos os tipos de necessidades de direção.

Voltando ao sistema de segurança, este veículo está equipado com 7 airbags na frente, lateral e traseira. Outras características de segurança também possuem detecção de ponto cego, assistência de manutenção de faixas, aviso de saída da pista, assistência alta ao feixe, assistência de frenagem de emergência, alerta de tráfego transversal traseiro, aviso de coleta frontal/traseira, detecção de sinais, detecção de sinais de tráfego, reconhecimento do semáforo.

No início de 2024, a TOGG apresentou oficialmente seu primeiro sedan de eletricidade, T10F. Citado por Paultão, um carro com um comprimento de 4.830 mm, largura de 1.881 mm, altura de 1.560 mm e uma distância entre eixos de 2.890 mm será vendida este ano.

