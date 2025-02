Toll oculto real, o número exato ainda não está claro: AAP

A plataforma da estação de trem de Nova Délhi, onde foi realizada com uma aparição no deserto no domingo de manhã. | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma

O Partido Aam Aadmi comemorou no domingo o governo central liderado pelo BJP “responsável pelo debandado” no domingo na estação de trem de Nova Délhi, que deixou 18 pessoas mortas e alegou que o número real está sendo “oculto pelos funcionários”, já que a testemunha contas Não corresponda aos números oficiais.

“O número real de mortes está sendo oculto. Enquanto o LG (VK Saxena) reconheceu inicialmente as mortes, editou seu post em x minutos depois. Por outro lado, o ministro das Ferrovias (Ashwini Vaishnaw) negou diretamente o incidente ”, disse o líder da AAP e membro de Rajya Sabha, Sanjay Singh.

“O número exato de vítimas ainda não está claro. Alguns relatórios mencionam 15, outros dizem 18. No entanto, testemunhas presentes no local afirmam que o número de mortes é muito maior ”, afirmou.

Ao retirar incidentes de incêndio e debandada em Maha Kumbh, Singh disse que o governo de Uttar Pradesh, liderado pelo BJP, realizou enormes unidades de publicidade, mas não pôde estabelecer acordos adequados para lidar com a avalanche de visitantes. “A administração ferroviária não entendeu que, se uma multidão tão grande tivesse se reunido e um anúncio repentino fosse feito sobre uma mudança de plataforma, criaria o caos? E foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, após um incidente tão grande, todos estão ocupados recusando -o ”, afirmou.

‘Aproximar aap’

O primeiro-ministro do cuidador, Atishi, visitou hospitais onde os feridos estavam recebendo tratamento e pediu aos parentes das vítimas que se aproximassem da AAP MLAs eleitas por sua ajuda. “O centro e o governo parecem malsucedidos com a segurança das pessoas. Não há acordos adequados em Prayagraj ou instalações de transporte adequadas para os devotos que vêm de diferentes partes do país para Maha Kumbh ”, disse ele.

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, ofereceu condolências aos parentes do falecido.

O chefe de serviço do Congresso do Congresso de Delhi, Yadav, exigiu uma investigação detalhada sobre a debandada e a ajuda para as famílias do falecido.

Enquanto isso, o chefe do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva e outros líderes superiores cancelaram todos os seus eventos políticos para o dia em vista do incidente, segundo uma declaração do partido.

Os líderes do BJP, incluindo o vice-presidente e a unidade de Délhi, o Baijayant Panda, o MLA eleito Kailash Gahlot e o ex-ministro da União, Harsh Vardhan, condenaram a perda de vidas e oraram por uma rápida recuperação dos feridos.