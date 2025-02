Tom Hanks interpreta o seguidor do MAGA em ‘Black Jeopardy’ durante o 50º aniversário de ‘SNL’

Tom Hanks interpreta o seguidor do MAGA em ‘Black Jeopardy’ durante o...

O ator Tom Hanks repetiu seu papel como defensor do presidente Trump no episódio especial de “Saturday Night Live”, que celebra o 50º aniversário do programa.

Hanks jogou pela primeira vez “Doug”, usava um grande americano de novo, em um esboço de 2016 chamado “Black Jeopardy”, surpreendendo o anfitrião e os colegas concorrentes com sentimentos compartilhados em torno da desconfiança do governo e de outras questões.

Retornou brevemente ao jornal no domingo, vestido com uma jaqueta jeans, uma camisa estampada com uma camisa de águia americana e o característico chapéu Trump.

“Bem -vindo ao ‘Black Jeopardy’, o único ‘Jeopardy’ em que cada espectador entendeu completamente o desempenho da parte do tempo de Kendrick”, disse o apresentador Kenan Thompson, interpretando Darnell Hayes, referindo -se ao show de Kendrick Lamar no Super Bowl no Super Bowl

Hanks apareceu no final da paródia, substituindo Eddie Murphy, que estava fazendo seu elenco de SNL, Tracy Morgan. Hanks como Doug identificou corretamente a dama da igreja, uma personagem interpretada pelo comediante Dana Carvey.

“Falando na igreja, posso dizer alguma coisa? Se mais pessoas estudam, não estaríamos nesse desastre em que estamos agora”, disse Hanks com sotaque do sul, desenhando um acordo de Thompson como o anfitrião.

“Você é bem -vindo em Black Jeopardy a qualquer momento”, disse ele.

“Bem, obrigado, meu irmão. Talvez eu comece um show para você vir chamá -lo de ‘Jeopardy White”, disse Hanks.

“Não precisamos disso”, diz Thompson.

Como no esboço de 2016, o apoiador do MAGA interpretado por Hanks inicialmente se recusa a fortalecer a mão de Thompson antes de ceder.

Alguns apoiadores do MAGA criticaram o esboço nas redes sociais.

Mario Nawfal, o anfitrião de “The Roundable Show”, criticou o esboço na plataforma social X, chamando -o de “momento surdo”.

“Hollywood não entende: retratar os apoiadores de Trump como desenhos animados racistas enquanto ganham registro de minorias recordes. SNL tenta piadas de 2016 em 2025”, disse Nawfal.

Fonte