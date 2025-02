Tom Lembong ficou chateado com o promotor quando ele queria conversar com a mídia: tenho o direito de falar

Yakarta, vivo – Thomas Trikasih Lembong, mais conhecido como Tom Lembong, chegou ao escritório do promotor central de Yakarta (Kujari) na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025, com um colete de prisioneiros rosa e manuseou as mãos.

O ex -ministro do Comércio chegou após o arquivo do caso relacionado ao suposto caso de corrupção das importações de açúcar foi entregue pelo Procurador Geral.

Tom Lembong, que foi recentemente nomeado suspeito em 29 de outubro de 2024 no caso de conceder uma licença de importação de açúcar, passou por um processo de apresentação por aproximadamente quatro horas. Depois disso, foi retirado do edifício central de Yakarta Kejari para o carro de prisão.

Quando eu queria dar uma declaração à equipe de mídia que ele estava esperando, os promotores que estavam à direita e à esquerda tentaram dirigir Tom diretamente para o prisioneiro. No entanto, com um rosto irritante, Tom Lembong disse aos policiais que ele tinha o direito de conversar com a mídia.

“Tenho o direito de falar, tenho o direito de falar”, disse Tom Lembong aos policiais.

Tom também revelou que o processo legal que ele vivia estava acontecendo há muito tempo.

“Parece um pouco longo, Sprindik é publicado em outubro de 2023. Ele disse que a investigação está operando há 12 meses”, disse ele.

 Tom Lembong quando as mãos foram algemadas pelo USAT foram nomeadas suspeitas de corrupção das importações de açúcar

Os policiais que acompanharam Tom Lembong pareciam impacientes para levá -lo imediatamente a um carro de detenção, pedindo a Tom que deixasse rapidamente a localização e não desse uma declaração à mídia. Eles lembraram a Tom que ele só podia falar depois que o caso entrou no palco principal.

“Se você fez isso, entrou no caso, senhor. Então, senhor”, disse o policial a Tom Lembong.

No entanto, Tom Lembong respondeu que sua declaração não foi incluída no assunto.

“Isso não é uma coisa essencial, esse é o processo”, disse Tom Lembong.

Tom também acrescentou que foi preso por três meses e achou que o processo era muito longo.

“Fui preso por três meses. Então, para mim por muito tempo o processo. Obrigado”, disse ele novamente enquanto caminha em direção ao carro de prisão.