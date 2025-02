Tomar os telefones celulares dos jornalistas é um ataque à imprensa, diz o Tribunal Superior de Madras

A ação policial para apreender os telefones celulares dos jornalistas, sob o pretexto de conduzir investigações em um caso criminal, e forçando -os a fornecer acesso a seus dados pessoais e privados nada mais é do que um ataque à imprensa e uma tentativa de oprimi -los, A madrasta, a madrasta, a madrasta, disse o Tribunal Superior.

O juiz Gk Illanthiraiyan fez a observação ao se livrar de muitos pedidos por escrito apresentados pelo Chennai Press Club e pelos jornalistas individuais que foram convocados para a investigação e cujos telefones foram apreendidos por uma equipe de pesquisa especial (SIT) que ele investigou o caso da agressão sexual da Universidade de Anna. .

Depois de ordenar a sessão para devolver os telefones celulares aproveitados a 15 (2) da lei do Conselho de Imprensa de 1978.

Ele ressaltou que a fonte de informações recebidas por um jornalista se enquadra no escopo da comunicação privilegiada e a Seção 15 (2) estabelece claramente que nenhum jornal, agência de notícias, editor ou jornalista poderia ser forçado a revelar a fonte de notícias ou informações recebidas recebidas ou relatado.

O juiz também expressou surpresa sobre o SIT depois de ter emitido jornalistas que simplesmente haviam visto o FIR no crime e no portal das redes e sistemas de rastreamento criminal (CCTNs) sem consultar a polícia e outros policiais responsáveis ​​que o carregaram no portal em o portal. .

O juiz Ilicanthiraiyan disse que a Suprema Corte havia ordenado a carregar o FIR, em um site que o público poderia acessar, apenas com relação a casos que não eram de natureza sensível. Portanto, a polícia não deve se levantar assinada com crimes sexuais, insurgência, terrorismo etc.

“A carga do FIR (relacionada ao caso de agressão sexual da Universidade de Anna) é uma violação clara da ordem aprovada pelo honorável Supremo Tribunal … é muito lamentável que a polícia simplesmente tenha dito que, devido a problemas técnicos, o FIR foi enviado no portal oficial da web ”, lamentou o juiz.

Deixando claro que o SIT não poderia assediar jornalistas com a aparência de uma investigação, disse o juiz, a equipe poderia convocar jornalistas para uma investigação, mas não deve fazer perguntas irrelevantes. O juiz também ordenou que a sessão concluísse a investigação com os peticionários perante o Tribunal em 10 de fevereiro ou antes.