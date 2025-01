Tombstone: Quem é Lonnie Lincoln em seu amigável Homem-Aranha do bairro?

Os espectadores estão ansiosos para aprender mais sobre as origens cômicas de Lonnie Lincolnexpresso por Eugene Byrd em Seu bairro amigável do Homem-Aranha. Na série, Lonnie é retratada como um estudante típico do ensino médio que participa da mesma turma que Peter Parker e leva uma vida regular. No entanto, ele é um supervilão chamado Tombstone, também conhecido como Alonzo Lincoln nos quadrinhos. Seu personagem parece se mover em uma direção diferente da série, já que as liberdades criativas são tomadas e inspiradas nos quadrinhos, ajustando alguns elementos de sua origem.

Isso é tudo o que você precisa saber sobre como Lonnie no MCU difere dos quadrinhos.

Lonnie Lincoln / Tombstone da Marvel de seu amigável Homem-Aranha, explicou

Durante seus episódios iniciais, a série apresenta os espectadores de Lonnie Lincoln, uma atleta e estudante trabalhadora, que frequentam a mesma universidade que nossa amada web Head. Eles manipulam seus estudos, esportes e responsabilidades familiares.

Canalizar seu lado funcionando e determinado, destaca -se nos estudos e, como um marechal de campo, mantém uma boa história de vencedores. No começo, ele é visto como o rival de Peter Parker para chamar a atenção de Pearl. No entanto, em breve, sua boa pessoa consegue conquistar seu coração também.

A atual pessoa animada de Lonnie Lincoln é muito diferente de seu colega de quadrinhos, que foi considerado um pária devido ao seu albinismo, um distúrbio congênito que altera completamente a pele.

No entanto, o programa parece ter deixado a parte do albinismo, mostrando -o como uma criança saudável e brilhante. Nos quadrinhos, depois de ser tratado como casal, ele aproveita sua aparência não convencional para canalizar seu lado do vilão, atormentando os alunos como um bandido nos primeiros anos.

Por esse motivo, ele logo recebe o título “Tombstone”, e o crescimento se torna um executor da máfia. Mantendo -se atualizado com seu lado do vilão, ele também começa a trabalhar com várias figuras notórias, como Wilson Fisk, também conhecido como Kingpin, Dmitri Kravinoff, também conhecido como Chameleon e outros.

Embora inicialmente ele fosse um indivíduo normal com um distúrbio congênito, ele finalmente obtém poderes, experimentando uma reação mutagênica uma vez. Ele obtém força física anormal, habilidades de combate desarmadas, reflexos aprimorados, resistência, durabilidade e muito mais.