Tome medidas rígidas contra fornecedores de sementes espúrias: Chandrababu Naidu

Chefe de Minster N Chandrababu Naidu conversando na reunião do gabinete do estado da AP no Secretariado em Velagapudi, perto de Vijayawada, quinta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

O primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu ordenou que os funcionários do Departamento de Agricultura tomassem medidas rigorosas contra os fornecedores de sementes espúrias, que causam perdas para os agricultores e implementam estritamente o sistema de rastreabilidade e certificação.

Em uma reunião com ministros e secretários do Secretário de Estado na terça -feira, o Ministro da Agricultura K. Atchannaidu e o Ministro de Suprimentos Civis, Nadenndla Manohaha, chamaram a atenção do Primeiro Ministro, a crescente ameaça de falsas sementes e a necessidade urgente Para medidas rígidas para controlar a situação. Respondendo fortemente, o Sr. Naidu ordenou que as autoridades identificassem e tomassem medidas estritas contra aqueles que vendem sementes falsificadas no mercado, incluindo a revogação de sua licença e impondo fortes sanções.

O ministro principal enfatizou que a taxa de crescimento objetiva de 20% na agricultura e os setores aliados deve ser alcançada através de medidas bem planejadas. Os funcionários precisam promover culturas hortícolas de alta renda e incentivar os agricultores a cultivar culturas mais altas cultivadas na Índia e no exterior, disse ele e pediu às autoridades que regustassem completamente o processo de reciclagem de arroz do PDS, garantindo que apenas eles forneçam grãos de alta qualidade aos agricultores para os agricultores. .

Naidu disse que o governo está totalmente preparado para apoiar os meios de subsistência dos pescadores e criadores de ovelhas, disse ele, indicando autoridades a formular e implementar planos de ação relevantes de acordo. Ele também anunciou que a assistência financeira para os pescadores seria fornecida em abril e ordenou que as autoridades tomassem as medidas necessárias para implementar o esquema de ‘Rythu Bharosa’ para os agricultores.

O Departamento do Secretário Principal de Agricultura do Escritório, Budithi Rajasekhar, apresentou um relatório sobre o progresso alcançado na agricultura e nos setores aliados até janeiro deste ano financeiro e o plano de ação para os dois meses restantes.