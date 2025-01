Tome precauções para prevenir e combater incêndios florestais no verão: Khandre

Antes da temporada de verão, o Ministro do Meio Ambiente, Eshwar Khandre, orientou as autoridades florestais a estarem alertas para prevenir incêndios florestais.

Khandre pediu às autoridades que tomassem medidas de precaução para evitar o início de incêndios florestais e também os orientou a manter o equipamento e o pessoal de combate a incêndios prontos para extingui-los em caso de incêndio.

O Ministro também procurou detalhes sobre os incêndios florestais na área florestal de Charmadi Ghat. Procurou detalhes sobre a extensão dos danos causados ​​à floresta pelo incêndio que eclodiu recentemente na área florestal de Bidirutala, em Charmadi Ghat, no concelho de Mudigere, no distrito de Chikkamagaluru. “Quanto tempo demorou para as autoridades receberem informações sobre o incêndio florestal e quanto tempo demorou para extinguir o incêndio?”

O Sr. Khandre também os orientou a fornecer detalhes sobre o acima exposto dentro de sete dias.