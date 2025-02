Top Democrata no Painel de Comércio diz que o trabalho de Musk com as poses da FAA ‘conflito claro’

A senadora Maria Cantwell (D-Wash.), Membro da classificação do comitê do Senado, enviou uma carta ao secretário de Transporte Sean Duffy, levantando preocupações de que a participação de Elon Musk na reforma da administração federal da aviação levanta um “conflito claro” dada sua participação na empresa SpaceX.

“Estou enviando uma carta ao secretário Duffy. É um claro conflito de interesses. O secretário Duffy deve garantir que o Sr. Musk não faça parte do sistema de transporte aéreo da FAA. Foi multado por violações ”, disse Cantwell a jornalistas na quinta -feira de manhã.

Ele ressaltou que Musk pressionou o ex -administrador da FAA, Michael Whitaker, que renuncia ao dia da inauguração do presidente Trump, deixando a agência sem um líder permanente pouco antes de um voo da American Airlines de Wichita, Kan., Colidir com um falcão preto de Hawk Helicóptero no Exército em Reagan Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington Washington. Aeroporto Nacional, matando 67 pessoas.

A FAA sob Whitaker havia proposto US $ 633.000 em multas contra a SpaceX por não seguir seus requisitos de licença para dois lançamentos em 2023.

Cantwell disse que Musk “trabalhou duro para fazer com que Whitaker, alguém que foi aprovado por 98-0, eu acho, fora do sistema”.

Em uma carta a Duffy publicada na quinta -feira à tarde, Cantwell disse que disse a Duffy em uma reunião recente que trabalharia com ele para modernizar a FAA, mas levantou sua preocupação de que o secretário de transporte recentemente confirmado não mencionasse sua intenção de envolver o Musk nisso trabalhar.

“Quando conversamos, ele não discutiu sua intenção de envolver Elon Musk nos sistemas ou processos de segurança da FAA. É um conflito de interesses para alguém cuja empresa é regulamentada pelo governo federal participar de qualquer coisa que afete seu interesse financeiro pessoal, sua empresa ou seus concorrentes “, escreveu Cantwell.

O senador de Washington escreveu que a FAA tem uma responsabilidade legal pela supervisão da segurança das empresas com licenças de transporte comercial e, portanto, não deve ser influenciada por Musk, cujos lançamentos de foguetes ocupam esse espaço aéreo.

“Os lançamentos Rocket SpaceX de Elon Musk compartilham espaço aéreo com aviões comerciais e a FAA tem a responsabilidade de manter todo o espaço aéreo seguro. A SpaceX foi multada pela FAA por não atender aos requisitos específicos em sua licença de lançamento ”, escreveu ele.

Ela reiterou sua preocupação de que Musk “perguntou à demissão de Mike Whitaker … porque a FAA emitiu uma multa contra a SpaceX por não seguir as regras”.

“Temos ética e desafiam as leis por um motivo, para evitar interferências corporativas na proteção do interesse público”, argumentou.

Musk anunciou na quarta -feira que o Departamento de Eficiência do Governo, que dirige, fará “melhorias rápidas de segurança” para os sistemas de controle de tráfego aéreo supervisionados pela FAA.

“Com o apoio do Presidente @RealDonaldTrump, a equipe @Doge terá como suas rápidas melhorias de segurança no sistema de controle de tráfego aéreo”, escreveu Musk na quarta -feira no site de mídia social X, que ele possui.

Ele citou uma interrupção recente do aviso da FAA ao sistema de missões aéreas como evidência da necessidade de atualizar seus sistemas.

O Presidente do Comitê do Senado, Ted Cruz (R-Texas), aplaudiu na quinta-feira a possível participação de Musk na reforma da FAA.

“Eu tenho defendido há muito tempo a modernização do controle de tráfego aéreo. Nossa tecnologia de controle de tráfego aéreo é da década de 1950 ”, disse ele a repórteres.

“O fato de Elon Musk, um dos principais CEOs de tecnologia do planeta Terra, está disponível para contribuir com sua experiência e a experiência dos engenheiros mundiais da classe para obter o controle do tráfego aéreo da década de 1950 e do século XXI, acho que isso é uma oportunidade real.

