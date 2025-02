Top WWE Star fecha a idéia de enfrentar John Cena em sua turnê de aposentadoria

16 vezes WWE Campeão Mundial de Pesos Pesados John Cena Ele começou sua turnê de aposentadoria em WWE Royal Rumble 2025. Entrando no número 23, o jantar eliminou Finn Bállor, Braun Strowman e Logan Paul.

À medida que o jogo avançava, Cena e Jey usavam como os dois últimos concorrentes. Muitos esperavam que Cena vencesse, dado seu status lendário. No entanto, em uma virada chocante, o uso de Jey escapou de um ajuste de atitude no ringue do ringue, caiu de volta para o ringue e empurrou o jantar, garantindo uma vitória impressionante.

Com sua vitória de Royal Rumble, uma partida entre Jey Use e Gunher agora parece provável. Enquanto isso, a perda de jantar criou incerteza no caminho a seguir. Ele rapidamente abordou a situação anunciando sua participação na próxima partida da Câmara de Eliminação.

Determinado a fazer história, Cena decidiu capturar o Campeonato da WWE pela primeira vez recorde. No entanto, o campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, não tem interesse em enfrentar o jantar em sua turnê de despedida.

Cody Rhodes sobre por que ele não enfrentará John Cena em sua turnê de aposentadoria

Desde que John Cena anunciou sua turnê de aposentadoria em julho de 2024, vários superestrelas da WWE manifestaram interesse em confrontá -lo pela última vez. No entanto, o campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, não procurou essa oportunidade e explicou recentemente o porquê.

Discurso Com Theoneona, Rhodes reconheceu que muitos combatentes deram um passo adiante com entusiasmo para compartilhar o anel com o jantar antes de se despedir. No entanto, ele escolheu não fazer isso pelo profundo respeito e influência que Cena teve em sua carreira.

Disse:

“Acho que quando ele anunciou que estava se aposentando, muitos meninos saltaram para a linha de ‘Eu quero, é simplesmente porque John é tudo para mim.

O máximo que tirei de alguém seria John. Isso foi para dirigir esses poucos anos com ele, vendo como ele interagiu com os fãs, vendo como ele trabalhou nos principais eventos … Então, quando eu ouço ‘isso é tudo’, ainda não parece real. Eu não amo ‘isso é tudo’ “(h/t: wrestlinginc)

Cody Rhodes não está pensando em enfrentar John Cena em sua turnê de aposentadoria, mas isso pode mudar se Cena vencer a partida de câmera de eliminação masculina. Somente o tempo dirá o que acontece mais tarde na WWE Elimination Chamber: Toronto.