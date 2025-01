Tornando-se suspeito da Comissão de Erradicação da Corrupção, até submeter um pré-julgamento ao Tribunal Distrital do Sul de Jacarta

Jacarta – O secretário-geral do PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, finalmente apresentou uma reclamação pré-julgamento sobre a situação determinada pela Comissão de Erradicação da Corrupção no caso de suborno e obstrução da investigação de substituição provisória (PAW) do DPR RI para o período de 2019- 2024. .

Hasto apresentou uma queixa pré-julgamento no Tribunal Distrital do Sul de Jacarta (PN). A ação foi ajuizada na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

“Na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, o Tribunal Distrital do Sul de Jacarta recebeu a petição pré-julgamento apresentada pelo peticionário Hasto Kristiyanto e pelo réu, nomeadamente a Comissão Indonésia de Erradicação da Corrupção”, disse o funcionário de relações públicas do Distrito do Sul de Jacarta. Tribunal, Djuyamto, na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

A reclamação pré-julgamento de Hasto foi registrada sob o número 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Djuyamato será o único juiz na ação pré-julgamento.

“Foi nomeado um único juiz, nomeadamente Djuyamto SH MH”, continuou Djuyamto.

Da mesma forma, a primeira sessão será realizada na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, na próxima semana.

 O secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, e o candidato ao governo de Sumatra do Norte, Edy Rahmayadi

KPK nomeia Hasto como suspeito

O Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) anunciou oficialmente o status de suspeito de Hasto no caso de corrupção na forma de suborno de membros PAW do DPR RI para o período 2019-2024.

Sabe-se que o caso de corrupção também envolve o ex-candidato legislativo do PDIP, Harun Masiku, como suspeito. No entanto, cinco anos depois, Harun Masiku ainda é um fugitivo do KPK.

“Os investigadores encontraram evidências do envolvimento do irmão HK (Hasto Kristiyanto) em questão como secretário-geral do PDIP Perjuangan”, disse o presidente do KPK, Setyo Budiyanto, no edifício KPK, Kuningan, sul de Jacarta, terça-feira, 24 de dezembro de 2024.

Setyo disse que Hasto era suspeito de participar junto com Harun Masiku no suborno do comissário da KPU, Wahyu Setiawan.

Hasto é visto como ativamente envolvido na tentativa de conseguir um assento para Harun Masiku como membro do DPR nas eleições de 2019.

“Houve esforços do irmão HK para conquistar o irmão SM (Harun Masiku) através de vários esforços”, disse Setyo.