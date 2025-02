Torrent Srstupy em Messina, pessoas presas em casas

Il Zafferia Village, em MessinaÉ atacado por lama e detritos puxados por Zafferia, que é um transbordamento de uma tempestade que se enfurece nesta área. As estradas são transformadas em rios, os moradores estão presos em famílias. Os resgatadores de bombeiros estão em ação, riacho no meio do carro, alguns motoristas estão bloqueados.

Hail violento nos países de Etna, na íntegra



Em alguns países do lado sudeste de Etna, granizo violento à noite, as estradas estavam cobertas de branco, gelo, não neve. Os bombeiros do comando provincial na Katânia estavam envolvidos em inúmeras intervenções de resgate, especialmente nas aldeias de San Giovanni La Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, onde os motoristas foram resgatados em seus carros. Na área de Riposto, a área de Torre Archirafi, a corrente completa ocorre. No momento, a situação está sob controle, os resgatadores estão trabalhando.

Além da sede do Comando e das Separações do Norte e do Sul, também foram utilizados os mergulhadores da VVF e as equipes da separação de voleraee e Riposto. A partir da meia -noite às 8 desta manhã e na área provincial, foram concluídas 32 intervenções, 16 ainda estão em andamento e 14 ainda devem ser concluídas.

