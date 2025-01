Touros e domadores começam a trabalhar

Ele é bem construído e tem um físico esculpido e definido. Embora esteja firmemente amarrado a dois postes, ele permanece com uma arrogância que só os touros que estão conscientes de sua força mesquinha podem reunir. Vettiyan, é um touro jallikattu de primeira classe do estábulo de PR Rajasekaran, presidente da Jallikattu Peravai em Madurai. Embora Vettiyan tenha feito seus exercícios de rotina diariamente e esteja bastante alheio à atmosfera carregada na fazenda à medida que os principais eventos de jallikattu em Madurai se aproximam, seus treinadores estão muito entusiasmados.

Sob o brilho suave do sol da manhã, Vettiyan pode ver as águas plácidas e convidativas do lago da cidade brilhando a poucos passos de onde ele está amarrado. Quando os cuidadores vêm desamarrá-lo e levá-lo à água para fazer exercícios de natação, suas narinas dilatam e seus músculos tremem.

Uma vez desamarrado, ele se levanta e se lança numa corrida louca direto para a água, arrastando um dos zeladores. Uma vez na água, Vettiyan circula em seu próprio ritmo. Não há membros esfolados e Vettiyan se torna um nadador gracioso. O único som que se ouve é o reconfortante barulho da água e o bufar de um touro que gosta de nadar. O guia também avança impulsionado pela força do touro, segurando-se na corcunda trêmula.

Depois de algumas voltas, Vettiyan emerge da água e os guias saltam para se agarrar às cordas enquanto ele balança a cabeça violentamente e avança em direção à costa. Ele é então levado para uma longa caminhada, de pelo menos alguns quilômetros, e depois amarrado perto de um monte de terra, onde cava para fortalecer o pescoço.

Nas aldeias ao redor de Madurai, a agitação começa meses antes de Pongal. Os touros são colocados à prova enquanto os proprietários os levam para eventos como erudhukattu, vadam, velevrattu e manjuvirattu, que são algumas formas de jallikattu realizadas na região. Durante estes pré-eventos, não só os touros são treinados, mas também os treinadores, que recebem a sua parte de acção e treino.

Vijay, que tem apenas 18 anos, participou do manjuvirattu realizado recentemente perto de Kodimangalam. Embora não participe de nenhum dos principais eventos de jallikattu, ele diz que participou do manjuvirattu para ganhar experiência. “Isso vai me ajudar no próximo ano, pois pretendo participar do Palamedu jallikattu”, acrescenta.

Muthukumar de Idiayapatti ganhou vários prêmios como domador. Enquanto se prepara para o jallikattu deste ano, ele iniciou um voto de 15 dias de abstenção de alimentos não vegetarianos. “Jallikattu é um jogo sagrado para nós. Praticamos corridas e também treinamos com os animais que criamos para nos dar a agilidade necessária na arena”, diz enquanto acaricia carinhosamente Karuppu, seu touro premiado que cria há cerca de seis anos.

Alguns treinadores, além de consumirem alimentos ricos em proteínas, também incluem mel, figos e tâmaras em sua alimentação diária. Para aumentar sua imunidade, você adiciona uma pitada extra de gengibre e alho à comida.

É um rigoroso preparo físico e mental tanto dos touros quanto dos treinadores, que esperam competir entre si na arena.