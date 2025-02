Toxic Town Trailer: Doctor Who é Jodie Whittaker lidera a minissérie da Netflix

Netflix compartilhou o Cidade Tóxica Trailer do próximo drama limitado, baseado na história da vida real de um dos maiores escândalos ambientais do Reino Unido. A minissérie está programada para começar a ser transmitida em 27 de fevereiro de 2025.

“O drama segue a história das pessoas no coração do envenenamento por Corby. Focando as mães, que assumiram uma batalha de Davi e Golias for Justice, a série rastreia durante os anos de sua luta como uma verdade terrível vai para a superfície “, diz a sinopse oficial.

Confira o trailer tóxico na cidade abaixo

O que acontece no trailer tóxico da cidade?

O vídeo apresenta o aluno do Doctor Who Jodie Whittaker como Susan McIntyre, que lidera um grupo de mães na luta pela justiça contra o Conselho do Município de Corby depois de descobrir que o desperdício tóxico da recuperação da carpintaria para seus filhos. Além de Whittaker, o elenco também é dirigido pela estrela da educação sexual Aimee Lou Wood como Tracey Taylor e a estrela de Bridgerton Claudia Jessie como Maggie Mahon.

A cidade tóxica é escrita e produzida por Jack Thorne, com Minkie Spiro atuando como diretor. Membros adicionais do elenco incluem Robert Carlyle (The Full Monty), Rory Kinnear (o diplomata), Stephen McMillan (Ponto de Embolição), Lauren Lyle (Outlander), Joe Dempie (Game of Thrones), Michael Socha (This Is England), Brendan Coyle ) (Downton Abbey), Matthew Durkan (temporada de casamento) e Karla Crome (Carnival Row). A minissérie em 4 partes é produzida por Annabel Jones, Minkie Spiro, Charlie Brooker e Euros Lyn, com Delyth Scudamore e Patricia Tokey-Dickson servindo como produtores.