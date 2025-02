Toy Story 3 forçou o diretor a mudar o filme de terror

Próximo O macaco É baseado em uma história curta de 1980 por Stephen King e, embora algumas mudanças sejam feitas, ocorreu em particular devido aos direitos autorais da Disney.

O que disse Osgood Perkins sobre a mudança do macaco?

Em declarações da revista SFX em uma entrevista recente (através de jogos de radar), o diretor Osgood Perkins revelou que, à medida que o macaco estava se desenvolvendo, eles lhe disseram que a Disney realmente tinha os direitos da aparição original do macaco, que estava modelando após um vento . Boneca que fechou a louça.

Devido ao personagem que aparece no Toy Story 3, Perkins foi forçado a desenvolver um aspecto diferente para seu vilão titular.

“Quando eles me deram a tarefa, o produtor disse: ‘Oh, a propósito, a Disney possui a louça, devido a (o macaco de brinquedo) a história dos brinquedos”, disse Perkins. “Então (não poderia) ser prato. E se fosse um tambor? É uma daquelas coisas em que uma limitação se torna uma oportunidade. Se você está fazendo filmes e não está preparado para esse ditado, está em um problema real! ‘Pensei:’ Ei, isso é incrível. O tambor é melhor. O tambor é como um tambor de março. É como ‘Roll bateria, por favor!’ Antes que algo aconteça. Isso é melhor do que os pratos. Então, obrigado, Disney. Eu prefiro! “

O macaco será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2025 a partir de Neon.

“No macaco, quando os irmãos gêmeos Hal e Bill descobrem o velho brinquedo de seu pai no sótão, uma série de mortes horríveis começa a ocorrer ao seu redor”, diz uma descrição do filme, de acordo com Prazo final. “Os irmãos decidem jogar o macaco e seguir em frente com suas vidas, separando -se ao longo dos anos. Mas quando as mortes misteriosas começam de novo, os irmãos devem se encontrar para encontrar uma maneira de destruir o macaco para sempre antes de levar a vida de todos perto deles.

O macaco é estrelado por Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convert, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. Oz Perkins escreveu o roteiro do filme, enquanto James Wan serve como produtor com Michael Clear, Jason Ploth e Dave Caplan. Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Chris Ferguson, Peter Luo, Nancy Xu e John Friedberg servem como produtores executivos.

