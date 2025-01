Trabalhador da Trinamool morto a tiros em Malda, segundo líder do partido morto em um mês

Um funcionário do Congresso Trinamool foi morto e dois outros apoiadores do partido sofreram ferimentos a bala em Kaliachak, no distrito de Malda, na terça-feira (14 de janeiro de 2025). O tiroteio ocorreu por volta das 9h na área de Kaliaganj, perto dos limites da delegacia de polícia de Kaliachak, quando o presidente do comitê local do Congresso Trinamool, Bakul Sheikh, e outros trabalhadores do partido participavam de um programa sobre a inauguração de uma rodovia.

Este é o segundo incidente de um activista do Congresso Trinamool ser assassinado publicamente num mês no distrito de Malda. Ataul Haque, também conhecido como Hasu Sheikh, um trabalhador da TMC, sucumbiu aos ferimentos no local, enquanto Bakul Sheikh e o ex-chefe do panchayat Esaruddin Sheikh sofreram ferimentos graves.

O incidente ocorreu 12 dias depois que o conselheiro do Congresso Trinamool, Dulal Sarkar, foi morto a tiros em Englishbazar, no distrito de Malda. O tiroteio de terça-feira também ocorreu em plena luz do dia, quando um grupo de malfeitores abriu fogo indiscriminadamente contra apoiadores locais do Congresso Trinamool.

Sujapur MLA Md Abdul Gani disse estar decepcionado com a inação da polícia e exigiu que o Superintendente de Polícia de Malda fosse destituído. O MLA disse que o aumento da violência se deve a lutas entre facções dentro do governante Congresso Trinamool. “Alguém ganha Rs 10 milhões, alguém não ganha nem Rs 10 milhões”, disse o MLA.

A polícia de Malda prendeu sete pessoas pelo assassinato de Dulal Sheikh. A polícia alegou que assassinos contratados foram contratados por ₹ 50 lakh para eliminar Dulal Sheikh. O líder local do Trinamool, Narendrapur Tiwari, foi preso em conexão com o assassinato.

Apoiadores do falecido líder disseram que os agressores agiam sob a liderança do funcionário do Congresso Trinamool, Zakir Sheikh. No entanto, o presidente do partido no distrito de Malda, Abdul Rahim Bakshi, negou que Zakir Sheikh não seja membro do TMC.